【內房股】美的置業取消中期股息計劃、維持一次性派息 去年末期息1.6元

▲ 美的置業取消中期息計劃，維持一次性派發末期息1.6港元。

美的置業 （03990） 在3月份公佈全年業績時宣布，擬從2021年起調整股息派發安排，由每年派發一次股息改為派發兩次，並將末期股息削減一半至0.8港元。董事會考慮2021年中期股息時，將會考慮連同該次末期股息，合計金額達1.6港元。

不過相關決定引致市場強烈反應，美的置業3月25日急插12%。美的置業隨後發公告稱，業績公告中年末派息安排的表述，引起市場不同解讀，與董事會派息初衷有差異，為維護投資者利益，會在4月9日召開董事會，進一步明確派息政策和派息安排。

美的置業今日收市後公佈，取消派發2021年中期股息的計劃，對截至去年底年度末期股息維持一次派發，每股1.6港元。美的置業今日收報16.76元，跌0.2%，成交2000萬元。以現價計算，股息率達9.5厘。

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編輯：陳健婷