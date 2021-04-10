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【新股IPO】虛擬貨幣交易所第一股周三登場　Coinbase賣點逐一數

新股IPO 10:00 2021/04/10

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虛擬貨幣比特幣、亞太幣價格屢創新高，連帶加密貨幣平台身價也水漲船高。全美最大虛擬貨幣交易平台Coinbase下周三（14日）將以直接上市方式上市，勢將成市場焦點。該股到底有甚麼賣點？

首季收入及利潤已超去年

比特幣價格在首季急升近1倍，Coinbase季內的收入及利潤也激增，單是首季已超出去年全年水平。根據未經審計的初步估算，Coinbase第一季收入按年增長約9倍，由1.9億美元增至約18億美元，而去年全年收入則為13億美元。

該公司預計，首季利潤介乎7.3億至8億美元，較2020年同期的3190萬美元增長20多倍，去年全年利潤則為3.22億元，意味單是今年首季利潤，已是去年全年的逾兩倍。
 

全美第一大、全球第三大加密貨幣平台

Coinbase是全美最大加密貨幣交易平台，根據 CoinMarketCap.com 的數據，Coinbase 為全球第三大加密貨幣交易所，僅次於幣安（Binance）和中國火幣網（Huobi）。Coinbase提供比特幣及約50種其他加密貨幣的交易服務，上季交易總額達到3350億美元。該公司的交易平台目前有5600萬註冊用戶，其中每月交易用戶數（MTU）達610萬，平台資產規模2230億美元，市佔率達11.3%。這些資產當中，1220億美元來自機構投資者。

千億市值

Coinbase上月中表示，私募市場交易對該公司的估值約為680億美元（約5,300億港元），較去年第三季度的53億美元的估值，大幅增長近12倍。這將使Coinbase與其他科網巨頭如Airbnb、Uber及Zoom看齊。分析指出，若比特幣價格持續上升，Coinbase市值隨時直奔千億美元。

是次上市，Coinbase股東將出售最多1.149億股，公司將會下周二（13日）公布參考價格。有投資銀行已給予Coinbase 440美元的目標價。

相關文章：【新股IPO】加密貨幣交易所Kraken擬計劃明年美國直接上市 　挑戰Coinbase地位？

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IPO 虛擬貨幣 屢創新高 比特幣

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