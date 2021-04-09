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【旅遊氣泡】澳洲於本月19日和新西蘭啟動旅遊氣泡 新加坡擬成下一個對象

環球政經 19:11 2021/04/09

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澳洲和新西蘭將於本月19日重啟旅遊氣泡計劃，令兩國人民毋須接受隔離檢疫，便可兩地來往。澳洲總理莫里森周五（9日）表示，新加坡或會成為下一個啟動旅遊氣泡的對象。他指，現階段仍需一段時間準備，但旅遊氣泡計劃能為政府加強信心，以便和其他國家重啟雙方來往。

第一太平戴維斯：本港整體甲廈首季租金跌3.5% 其空置率微升8.9%：【下一頁

另一方面，新加坡交通部長王乙康和美國運輸部長布蒂吉格進行視像會議，並共同發表聯合聲明，同意有必要安全恢復國際航空旅遊，和加強氣候變化行動和可持續發展方面的合作，範圍包括電動車、無人駕駛技術、充電設施及智能運輸技術。

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責任編輯：潘曉豐

新加坡 新西蘭 澳洲 財務自由

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