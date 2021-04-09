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疑受腦震盪影響 美前NFL球員殺名醫後自盡

環球社會熱點 19:28 2021/04/09

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美國近來槍擊案頻生，槍管訴求日漸高漲。未等到總統拜登落實政策加強槍管，一宗南卡羅萊納州（South Carolina）入室槍殺案再次震驚美國。美國當地警方表示，任職醫生的男戶主和他3個親人，以及當時在室外工作的男子被槍殺。警方調查後懷疑一名裔前美式足球員涉及事件，但發現他已經吞槍自殺。美國警方仍在調查犯案動機，槍手父親指槍手為死者患者，並長期受腦震盪困擾。

當地警長托爾森（Kevin Tolson）表示，事發於當地時間周三（7日）下午。當時32歲的亞當斯（Phillip Adams）在室外開槍射擊兩名冷氣維修員後，強闖進入70歲任職醫生的萊斯利（Robert Lesslie）家中。將萊斯利、萊斯利太太芭芭拉（Barbara Lesslie），以及兩個分別5歲和9歲的孫兒槍殺。

拜登唔等國會  加強槍管減「鬼槍」 【下一頁】

警方接報到場，發現除了一名冷氣維修員舒克（Robert Shook）重傷外，其餘5人已經死亡。舒克女兒周四（8日）夜晚於Facebook表示，父親仍需在重症治療室留醫，未來康復之路十分漫長。

警方根據現場的物品，判斷亞當斯或涉及案件，其後便前往亞當斯與父母同住，半英里外的住所後發現，亞當斯已經吞槍自殺。托爾森表示，儘管相信亞當斯是案中唯一槍手，但目前尚未清楚其犯案動機。

Lady Gaga保姆護愛犬中槍 自曝失去部分肺部 【下一頁】

萊斯利四個孩子發表聲明指，家庭遭受到難以想象的打擊。托爾森容萊斯利是「社區的支柱」（pillar in the community），尊重每一個人。萊斯利曾任溫斯洛普大學（Winthrop University）的監督醫師和醫療主管，並創立臨終關懷服務和家庭醫生服務。溫斯洛普大學表示萊斯利在疫情期間提供了許多建議。

南卡羅萊納州周四確認，亞當斯曾參與美國足球聯盟 (NFL) 比賽，曾兩度發生腦震盪，以及數次其他傷患，其球員生涯早在2015年結束。亞當斯父親阿隆佐（Alonzo Adams）周四表示，萊斯利曾是亞當斯的醫生，並形容亞當斯是一個安靜的好孩子。不過，目前仍然未知亞當斯作案動機，但有人揣測與亞當斯曾在比賽中發生腦震盪有關。

責任編輯：李俊儀

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