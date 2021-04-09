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【退休計劃】擁自住物業又沒有小朋友 想50歲退休應儲幾多錢？　網民：最重要有一份醫療保險

理財智慧 20:02 2021/04/09

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香港壓倒日本成為了最長壽的地區，所以本港退休年齡延至65歲，近日有網民在討論區發文，問網民如果兩人沒有小朋友又有自住物業，父母正在住的那一間將留給樓主，如果想做到50歲，那儲蓄多少錢才可以足夠退休？

延伸閱讀：花逾1000萬買樓+車位　只為打造退休「安樂蝸」

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【網民熱話】31歲擁一層890萬出租樓 加現金310萬 計劃退休　網民：李嘉誠都90歲才半退休    【下一頁

此帖文一出，不少網民給予事主意見，「有沒有買住院及危疾保險？需不需要照顧父母？不用的話，粗略估計你們兩人的一年洗費（包括旅行、興趣等）乘40年左右便可以了。」、「有自住樓，兩夫婦每月預 $22,000 生活費，應該沒有問題。」、「生活開支，豐儉由人，但要50歲退休，一千萬真的少不了。」、「如果沒有住屋和孩子問題，又沒有甚麼消費娛樂，兩人每年生活費約24萬就足夠，但要留意年紀愈大對醫療需求便會越多。」、「最重要有一份醫療保險，入一次醫院隨時4至5萬。」

 

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責任編輯：陳頌潔

香港 銀行 退休 儲蓄

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