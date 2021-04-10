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【挑戰Clubhouse】Facebook正測試語音聊天程式Hotline　擬與Clubhouse競爭

科技 12:00 2021/04/10

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Facebook正計劃推出Hotline應用程式，目前已進入測試階段。

語音社交平台Clubhouse推出不足一年，已成功在全球吸引大量用戶，並掀起語音社交熱潮。不少社交媒體爭相仿效，推出類似的功能及服務。外媒消息指出，Facebook正計劃推出Hotline應用程式，目前已進入測試階段，相信不久後將會推出。

<<【Facebook】Facebook推新工具　助用戶管理收發資訊

<<【Clubhouse熱潮】傳Twitter有意以311億元價格收購Clubhouse　目前雙方談判已終止

科技網站《TechCrunch》報道指，Facebook內部研發部門NPE團隊，目前正在測試Hotline應用程式。用戶可連結Facebook、Twitter、Instagram帳號，或透過電話號碼加入。該程式整合Clubhouse、Instagram Live等多項功能，用戶可進行多人綫上語音聊天，或透過打字或語音方式進行問答。　

用戶在進行互動時，可使用拍手、愛心、讚等表情符號作出回應。特別之處是，Hotline提供自動即時錄製功能，在聊天結束後，主持人將會收到音訊及影片檔案，更可將檔案分享至其他社交平台。另外，Hotline的會議主持人有權刪除用戶的不當發言，以及選擇移除會議成員。

責任編輯：李寶如

 

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