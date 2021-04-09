【2021稅貸戰】中資大行搶稅貸尾班車 連環出招吸客

上年度大小銀行搶攻的稅務貸款戰已屆尾聲，但中資大行仍作最後衝剌，連環出擊，提醒指定理財戶持有特定信用卡的卡主，以信用卡交稅有着數，且稅貸計劃於4月底才截止。

金融機構稅貸計劃，息率詳情可按下圖觀看

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中銀香港 （02388） 向指定信用卡的卡主作最後召集，提醒旗下名為「交稅分期一次性手續費優惠」計劃，專享手續費優惠低至1.25%，截止日期為4月30日。玩法是交稅3,000元後再轉做分期，可選擇分半年或1年供款，完全免息。假如卡主分6次分期供款，可享一次性特惠手續費低至1.25%，再加簽帳交易1,800元，令總金額達4,800元，即每月為800元；倘若以6個月免息分期計，享特低手續費優惠1.25%或60元。

至於攤長還錢，如果以1年供款衡量，一次性手續費為2.5%。此外，中銀香港名為「貸合適」的稅務貸款，截止日期亦倒數，本月底屆滿，最低稅貸息為1.78厘，以還款期12個月，借貸100萬元計。不過，去年針對特定客戶的最低息1.59厘，在網上未再提供。

專家以稅貸息一般較私人貸款息率低，例如中銀現時推出名為「易達錢」的私人貸款，息率為2.06厘，相信走精面的格價王，或會盡借稅貸，以便交完稅後再有貸款餘額，可作其他用途，如利用平錢炒股等。與此同時，不少銀行的2020年度稅貸已下架，惟招商永隆旗下「交稅通」在網上暫仍接受申請，息率最低2.91厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源