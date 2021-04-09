  • 21°C
香港時間 : 2021409日 (五) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021稅貸戰】中資大行搶稅貸尾班車 連環出招吸客

Hot Talk 18:39 2021/04/09

分享：

上年度大小銀行搶攻的稅務貸款戰已屆尾聲，但中資大行仍作最後衝剌，連環出擊，提醒指定理財戶持有特定信用卡的卡主，以信用卡交稅有着數，且稅貸計劃於4月底才截止。

金融機構稅貸計劃，息率詳情可按下圖觀看

    點擊圖片放大
    +19
    +18

中銀香港 （02388） 向指定信用卡的卡主作最後召集，提醒旗下名為「交稅分期一次性手續費優惠」計劃，專享手續費優惠低至1.25%，截止日期為4月30日。玩法是交稅3,000元後再轉做分期，可選擇分半年或1年供款，完全免息。假如卡主分6次分期供款，可享一次性特惠手續費低至1.25%，再加簽帳交易1,800元，令總金額達4,800元，即每月為800元；倘若以6個月免息分期計，享特低手續費優惠1.25%或60元。

至於攤長還錢，如果以1年供款衡量，一次性手續費為2.5%。此外，中銀香港名為「貸合適」的稅務貸款，截止日期亦倒數，本月底屆滿，最低稅貸息為1.78厘，以還款期12個月，借貸100萬元計。不過，去年針對特定客戶的最低息1.59厘，在網上未再提供。

專家以稅貸息一般較私人貸款息率低，例如中銀現時推出名為「易達錢」的私人貸款，息率為2.06厘，相信走精面的格價王，或會盡借稅貸，以便交完稅後再有貸款餘額，可作其他用途，如利用平錢炒股等。與此同時，不少銀行的2020年度稅貸已下架，惟招商永隆旗下「交稅通」在網上暫仍接受申請，息率最低2.91厘。

相關新聞：有借有還！4大購買稅貸產品注意事宜你要知

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

貸款公司 中銀香港（02388） 稅務貸款

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：通脹升溫驚收水 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

下一篇文章

【零售寒冬】包浩斯全年同店銷售挫4成 分店數跌逾5成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】中資行重推3個月港元定存3厘高息優惠 無懼港滙轉弱拆息轉升
【港元定期存款】中資行重推3個月港元定存3厘高息優惠 無懼港滙轉弱拆息轉升
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點　滙豐ADR高港0.5%　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點　滙豐ADR高港0.5%　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）
【千萬富翁】花旗：香港疫情無阻千萬富翁人數創新高　12港人一個富（附短片）
【千萬富翁】花旗：香港疫情無阻千萬富翁人數創新高　12港人一個富（附短片）
【港元定期存款】發鈔行齊減港元定存息 邊間大行仲有高息？
【港元定期存款】發鈔行齊減港元定存息 邊間大行仲有高息？
【新股IPO】攜程9961招股每股上限333元　入場費約1.68萬元、國際配售獲超額認購（附短片）
【新股IPO】攜程9961招股每股上限333元　入場費約1.68萬元、國際配售獲超額認購（附短片）
【新股IPO】聯易融科技9959暗盤收市造好　約賺350元
【新股IPO】聯易融科技9959暗盤收市造好　約賺350元