  • 21°C
香港時間 : 2021409日 (五) 20:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【每日焦點】LinkedIn5億用戶資料遭黑客盜取　諾基亞推X系列5G平價手機

科技 20:00 2021/04/09

分享：

招聘網站LinkedIn被揭發資訊安全危機，諾基亞（Nokia）最近舉行發布會推出三款系列手機。

早前Facebook被揭露全球共有5.3億名用戶資料外洩，引來市民對網絡安全關注。據最新外媒消息指，招聘網站LinkedIn於昨（8日）爆發資訊安全危機，約有5億用戶資料外洩，更被黑客放到網上兜售。當中涉及用戶的帳號名稱、電郵、電話號碼、姓名等大量資料。

【網絡安全】LinkedIn爆發資訊安全危機　5億用戶資料外洩遭黑客放售

消費者對於5G的需求愈來愈大，HMD Global旗下的諾基亞（Nokia）手機品牌於昨（8日）舉行新品發布會，並推出Nokia X、Nokia G以及 Nokia C三款系列手機。其中最高規格配置的X系列手機，採用Snapdragon 480 5G芯片，配備6.67吋LC屏幕，不但支援5G網絡，官方將提供免費3年軟件更新及保養服務。

【5G手機】諾基亞發布X系列5G手機　提供3年軟件更新及保養服務

【更多科技新聞】

＜＜【三星新品】三星推升級版SmartTag Plus物品追蹤器　將於4月16日上市

＜＜【蘋果新品】傳蘋果新款Apple TV 將支援4K 120Hz畫質

責任編輯：李寶如

相關文章

Fujitsu夥趨勢科技展示5G網絡防護方案　將於日本實驗室進行試驗　
今日
Fujitsu夥趨勢科技展示5G網絡防護方案　將於日本實驗室進行試驗　
【數碼轉型】新華三搶攻PC市場　「從芯到雲」軟硬件融合服務吸客
今日
【數碼轉型】新華三搶攻PC市場　「從芯到雲」軟硬件融合服務吸客
【Spotify新功能】Spotify推「Hey Spotify」操控功能　可透過語音搜尋或播放音樂
2021/04/08
【Spotify新功能】Spotify推「Hey Spotify」操控功能　可透過語音搜尋或播放音樂
軟件 5G 黑客 Facebook Nokia 品牌 Linkedin 服務 晶片

下一篇文章

Fujitsu夥趨勢科技展示5G網絡防護方案　將於日本實驗室進行試驗　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【每日焦點】蘋果或需延遲生產MacBook、iPad　惡意軟件「FlixOnline」冒充Netflix偷取資料
【每日焦點】蘋果或需延遲生產MacBook、iPad　惡意軟件「FlixOnline」冒充Netflix偷取資料
【fb資料外洩】Facebook爆安全危機　如何檢查自己資料有否遭外洩？（附檢查網站）
【fb資料外洩】Facebook爆安全危機　如何檢查自己資料有否遭外洩？（附檢查網站）
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【建築數碼化】建築BIM系統結合人工智能技術　提升建築成本效益
【建築數碼化】建築BIM系統結合人工智能技術　提升建築成本效益
【供應鏈缺貨荒】傳蘋果受全球零件短缺影響　或需推遲生產MacBook、iPad
【供應鏈缺貨荒】傳蘋果受全球零件短缺影響　或需推遲生產MacBook、iPad