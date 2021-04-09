【每日焦點】LinkedIn5億用戶資料遭黑客盜取　諾基亞推X系列5G平價手機

▲ 招聘網站LinkedIn被揭發資訊安全危機，諾基亞（Nokia）最近舉行發布會推出三款系列手機。

早前Facebook被揭露全球共有5.3億名用戶資料外洩，引來市民對網絡安全關注。據最新外媒消息指，招聘網站LinkedIn於昨（8日）爆發資訊安全危機，約有5億用戶資料外洩，更被黑客放到網上兜售。當中涉及用戶的帳號名稱、電郵、電話號碼、姓名等大量資料。

【網絡安全】LinkedIn爆發資訊安全危機 5億用戶資料外洩遭黑客放售

消費者對於5G的需求愈來愈大，HMD Global旗下的諾基亞（Nokia）手機品牌於昨（8日）舉行新品發布會，並推出Nokia X、Nokia G以及 Nokia C三款系列手機。其中最高規格配置的X系列手機，採用Snapdragon 480 5G芯片，配備6.67吋LC屏幕，不但支援5G網絡，官方將提供免費3年軟件更新及保養服務。

【5G手機】諾基亞發布X系列5G手機 提供3年軟件更新及保養服務

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責任編輯：李寶如