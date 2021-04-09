連續7周破500組睇樓預約　筍盤減少無阻準買家睇樓入市

4月多個新盤陸續部署推出，搶去市場焦點，但二手市場旺勢未見回落，大市氣氛帶動下二手睇樓活動仍然活躍。據美聯物業統計，本週末（4月10日至11日）15個指標屋苑預約睇樓量靠穩，暫錄約562組，連續第7個週末企穩逾500組水平。

分區表現方面，港島區二手睇樓量保持活躍，4個指標屋苑的預約睇樓量錄得約138組，按周微升約1.5%；九龍區7個指標屋苑週末預約睇樓量暫錄約154組，較上周跌1.9%；新界區4個指標屋苑預約睇樓量暫錄約270組，按週微跌約1.1%。整體而言，在眾多一手新盤推出的同時，本周睇樓活動仍持續活躍。

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美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，本月一手市場「百花齊放」，發展商積極推盤，新盤連環登場，雖搶去市場部分注意力，惟亦帶動整體大市氣氛，準買家紛四出尋寶，令睇樓活動持續活躍。他續指，近期市場上多個逾億元超級豪宅成交，反映買家對樓市前景樂觀，入市態度相當積極。

美聯施衍銘亦提及，4月來指標屋苑成交量不俗，以太古城為例，本月至今暫錄得約7宗成交。他指出，不少筍盤已被消化，業主叫價趨強硬，雖然普遍議價空間收窄，但筍盤承接力仍然不俗，個別優質單位亦不乏買家追價，二手市場購買力未有減低。

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