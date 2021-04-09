  • 21°C
香港時間 : 2021409日 (五) 19:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玩樂消息】電影資料館20周年慶祝節目「尋．珍．記」 回顧電影的歷史面貌

理財智慧 19:03 2021/04/09

分享：

為慶祝康樂及文化事務署香港電影資料館成立20周年，香港電影資料館以「搜集與分享」為主題，在4月至12月期間推出放映節目「尋．珍．記」，資料館特別精選36部於1992年至2012年間館藏代表作，讓市民大眾能回顧和細味電影的經典場面。

【玩樂消息】海洋公園大熊貓之旅展館暫時關閉 讓盈盈樂樂進行交配 【下一頁

開幕電影為導演胡金銓的《忠烈圖》（1975）4K數碼修復版，在4月30日在香港文化中心大劇院首映。為配合放映，資料館亦在4月20日至5月4日於香港文化中心大堂展覽場地E1舉行「尋．珍．記」《忠烈圖》專題展覽，介紹《忠烈圖》的搜集故事及修復過程，其展覽免費入場。

香港郵政推「香港懷舊小食」特別郵票及相關郵品 1套6枚售價21.6元 【下一頁

此外，資料館分別在10月27日在香港文化中心露天廣場C區免費放映《豪門夜宴》（1959）以及12月4日在香港文化中心大劇院放映《阿飛正傳》（午夜場版）（1990）。其餘的影片則在6月5日至12月31日期間在資料館電影院放映。部分場次更設放映後談，由資料館職員及捐贈者分享影片的搜集過程，以及所捐贈的電影背後發生的故事，讓觀眾了解電影的前世今生。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

門票45元於城市售票網（www.urbtix.hk）發售，信用卡電話購票請致電21115999。而查詢節目有關詳情，可致電27392139或瀏覽康樂及文化事務署香港電影資料館網頁。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

香港 香港文化中心 展覽 香港電影資料館 文娛藝術

上一篇文章

【大行報告】大摩唱好呢隻資源股　料其首季核心利潤為自2008年來季度最高水平

下一篇文章

【網民熱話】大學生猶疑應否棄學位投身ACO　網民：無讀哂個學位，就算比你入到，你永遠都做細
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【著數優惠】旅發局「賞你住」4月9日起開始 消費滿800元可換500元酒店住宿計劃折扣 詳情一文看清
【著數優惠】旅發局「賞你住」4月9日起開始 消費滿800元可換500元酒店住宿計劃折扣 詳情一文看清
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【港股追蹤】呢隻本地消費股本周連獲美銀證券及滙豐上調目標價　股價連升第8日續創52周新高
【港股追蹤】呢隻本地消費股本周連獲美銀證券及滙豐上調目標價　股價連升第8日續創52周新高
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇