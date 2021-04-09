【玩樂消息】電影資料館20周年慶祝節目「尋．珍．記」 回顧電影的歷史面貌

為慶祝康樂及文化事務署香港電影資料館成立20周年，香港電影資料館以「搜集與分享」為主題，在4月至12月期間推出放映節目「尋．珍．記」，資料館特別精選36部於1992年至2012年間館藏代表作，讓市民大眾能回顧和細味電影的經典場面。

【玩樂消息】海洋公園大熊貓之旅展館暫時關閉 讓盈盈樂樂進行交配 【下一頁】

開幕電影為導演胡金銓的《忠烈圖》（1975）4K數碼修復版，在4月30日在香港文化中心大劇院首映。為配合放映，資料館亦在4月20日至5月4日於香港文化中心大堂展覽場地E1舉行「尋．珍．記」《忠烈圖》專題展覽，介紹《忠烈圖》的搜集故事及修復過程，其展覽免費入場。

香港郵政推「香港懷舊小食」特別郵票及相關郵品 1套6枚售價21.6元 【下一頁】

此外，資料館分別在10月27日在香港文化中心露天廣場C區免費放映《豪門夜宴》（1959）以及12月4日在香港文化中心大劇院放映《阿飛正傳》（午夜場版）（1990）。其餘的影片則在6月5日至12月31日期間在資料館電影院放映。部分場次更設放映後談，由資料館職員及捐贈者分享影片的搜集過程，以及所捐贈的電影背後發生的故事，讓觀眾了解電影的前世今生。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

門票45元於城市售票網（www.urbtix.hk）發售，信用卡電話購票請致電21115999。而查詢節目有關詳情，可致電27392139或瀏覽康樂及文化事務署香港電影資料館網頁。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂