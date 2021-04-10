【酒遍世界@iM網欄】用感官來演繹出一杯酒——品酒三部曲

品酒也許對大部份人來說，是一種頗為複雜的學問， 感覺只有經驗豐富的酒友及品酒師才會認真花心機去研究。 你身邊可能有朋友，飲下一口便能辨認到所屬哪一款葡萄、年份、地 區等等，感覺好神奇。究竟真的只憑感官， 就能解出一杯酒的身份嗎？事實上，品酒時可進行品酒三部曲， 用感官來演繹出一杯酒。雖然此並非必然的定律， 但如果運用一些基本的知識，就能令品酒更有趣， 同時為你飲酒時倍添驚喜。

品酒時可進行品酒三部曲，需要分別運用到我們的視覺， 嗅覺及味覺。首先，是觀察酒的顏色，清晰度及黏稠度。 酒的顏色會因葡萄品種而產生不同程度的色系。 白葡萄酒色度從淡黃色／青綠色，金黃色， 陳年後就漸漸變成琥珀色。曾在橡木桶裡待過的白葡萄酒， 色澤通常較深。氣泡酒跟白葡萄酒顏色大致相同， 還需要留意的是它的氣泡份量多與小。

另外，觀察紅葡萄酒時，也需要留意有否沉澱物，因為製造過程中， 浸皮過程與沉澱情況息息相關。顏色方面，有些酒看出來較紫色， 有些偏向紅寶石色。 已達某程度的成熟度會慢慢變瓦紅色然後陳年後轉為褐色。

上回已提及過「聞」的基本原理。香氣可分為三層， 香味當中果香為主，屬於本身葡萄品種擁有的特性芬香。 第二層為發酵過程中所產生的香氣。最後， 就是陳年以及橡木桶帶來而演變出的香味。每個層次各有千秋， 味道越複雜、層次越多，有機會代表酒的品質愈好。

「嚐」絕對是大家喝酒的最終目標。 首先去感受酒在口裡嚐到的味道，例如果香，香料等等。然後， 評估酸度，酒精度（在紅葡萄酒裡）和單寧。適當的酸度應該存在， 但若口裡會產生大量口水就表示酸度可能過高。酒精度太強， 喉嚨會感到灼熱，而單寧則有帶苦澀的感覺。

掌握到品酒三部曲，大家就有基本能力，透過尋找酒裡各樣特質， 去評價一瓶酒的平衡性。能夠貫徹探索得到葡萄酒的平衡性， 可說是高超的技藝。葡萄酒為品嚐者所創造出的感官世界享受， 一定是讓人嘆為觀止的。

作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介： 活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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