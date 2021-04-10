【酒遍世界@iM網欄】用感官來演繹出一杯酒——品酒三部曲

品酒也許對大部份人來說，是一種頗為複雜的學問，感覺只有經驗豐富的酒友及品酒師才會認真花心機去研究。你身邊可能有朋友，飲下一口便能辨認到所屬哪一款葡萄、年份、地區等等，感覺好神奇。究竟真的只憑感官，就能解出一杯酒的身份嗎？事實上，品酒時可進行品酒三部曲，用感官來演繹出一杯酒。雖然此並非必然的定律，但如果運用一些基本的知識，就能令品酒更有趣，同時為你飲酒時倍添驚喜。
品酒時可進行品酒三部曲，需要分別運用到我們的視覺，嗅覺及味覺。首先，是觀察酒的顏色，清晰度及黏稠度。酒的顏色會因葡萄品種而產生不同程度的色系。白葡萄酒色度從淡黃色／青綠色，金黃色，陳年後就漸漸變成琥珀色。曾在橡木桶裡待過的白葡萄酒，色澤通常較深。氣泡酒跟白葡萄酒顏色大致相同，還需要留意的是它的氣泡份量多與小。
另外，觀察紅葡萄酒時，也需要留意有否沉澱物，因為製造過程中，浸皮過程與沉澱情況息息相關。顏色方面，有些酒看出來較紫色，有些偏向紅寶石色。已達某程度的成熟度會慢慢變瓦紅色然後陳年後轉為褐色。
上回已提及過「聞」的基本原理。香氣可分為三層，香味當中果香為主，屬於本身葡萄品種擁有的特性芬香。第二層為發酵過程中所產生的香氣。最後，就是陳年以及橡木桶帶來而演變出的香味。每個層次各有千秋，味道越複雜、層次越多，有機會代表酒的品質愈好。
「嚐」絕對是大家喝酒的最終目標。首先去感受酒在口裡嚐到的味道，例如果香，香料等等。然後，評估酸度，酒精度（在紅葡萄酒裡）和單寧。適當的酸度應該存在，但若口裡會產生大量口水就表示酸度可能過高。酒精度太強，喉嚨會感到灼熱，而單寧則有帶苦澀的感覺。
掌握到品酒三部曲，大家就有基本能力，透過尋找酒裡各樣特質，去評價一瓶酒的平衡性。能夠貫徹探索得到葡萄酒的平衡性，可說是高超的技藝。葡萄酒為品嚐者所創造出的感官世界享受，一定是讓人嘆為觀止的。
作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介：
活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。
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撰文 : Apple Cheung（張嘉盈）
欄名 : 酒遍世界