  • 23°C
香港時間 : 2021410日 (六) 12:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒遍世界@iM網欄】用感官來演繹出一杯酒——品酒三部曲

名人薈萃 11:26 2021/04/10

分享：

品酒也許對大部份人來說，是一種頗為複雜的學問，感覺只有經驗豐富的酒友及品酒師才會認真花心機去研究。你身邊可能有朋友，飲下一口便能辨認到所屬哪一款葡萄、年份、地區等等，感覺好神奇。究竟真的只憑感官，就能解出一杯酒的身份嗎？事實上，品酒時可進行品酒三部曲，用感官來演繹出一杯酒。雖然此並非必然的定律，但如果運用一些基本的知識，就能令品酒更有趣，同時為你飲酒時倍添驚喜。

 

品酒時可進行品酒三部曲，需要分別運用到我們的視覺，嗅覺及味覺。首先，是觀察酒的顏色，清晰度及黏稠度。酒的顏色會因葡萄品種而產生不同程度的色系。白葡萄酒色度從淡黃色／青綠色，金黃色，陳年後就漸漸變成琥珀色。曾在橡木桶裡待過的白葡萄酒，色澤通常較深。氣泡酒跟白葡萄酒顏色大致相同，還需要留意的是它的氣泡份量多與小。

另外，觀察紅葡萄酒時，也需要留意有否沉澱物，因為製造過程中，浸皮過程與沉澱情況息息相關。顏色方面，有些酒看出來較紫色，有些偏向紅寶石色。已達某程度的成熟度會慢慢變瓦紅色然後陳年後轉為褐色。

 

上回已提及過「聞」的基本原理。香氣可分為三層，香味當中果香為主，屬於本身葡萄品種擁有的特性芬香。第二層為發酵過程中所產生的香氣。最後，就是陳年以及橡木桶帶來而演變出的香味。每個層次各有千秋，味道越複雜、層次越多，有機會代表酒的品質愈好。

 

「嚐」絕對是大家喝酒的最終目標。首先去感受酒在口裡嚐到的味道，例如果香，香料等等。然後，評估酸度，酒精度（在紅葡萄酒裡）和單寧。適當的酸度應該存在，但若口裡會產生大量口水就表示酸度可能過高。酒精度太強，喉嚨會感到灼熱，而單寧則有帶苦澀的感覺。

 

掌握到品酒三部曲，大家就有基本能力，透過尋找酒裡各樣特質，去評價一瓶酒的平衡性。能夠貫徹探索得到葡萄酒的平衡性，可說是高超的技藝。葡萄酒為品嚐者所創造出的感官世界享受，一定是讓人嘆為觀止的。

 

作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介：

活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

更多酒遍世界@Apple Cheung的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Apple Cheung（張嘉盈）

欄名 : 酒遍世界

最新專欄文章 更多

【酒遍世界@iM網欄】用盡力深呼吸 葡萄酒的香味從何而來？
2021/03/27
【酒遍世界@iM網欄】用盡力深呼吸 葡萄酒的香味從何而來？
【酒遍世界@iM網欄】日本葡萄酒 購買日本酒注意事項
2021/03/13
【酒遍世界@iM網欄】日本葡萄酒 購買日本酒注意事項
【酒遍世界@iM網欄】唔只清酒 日本都有葡萄酒！
2021/02/27
【酒遍世界@iM網欄】唔只清酒 日本都有葡萄酒！
【酒遍世界@iM網欄】酒從何來？葡萄酒在各種時代表達出的獨特意義
2021/02/20
【酒遍世界@iM網欄】酒從何來？葡萄酒在各種時代表達出的獨特意義
【酒遍世界@iM網欄】高性價的浪漫情調 情人節佳釀
2021/01/30
【酒遍世界@iM網欄】高性價的浪漫情調 情人節佳釀
西班牙 文娛藝術 葡萄酒

下一篇文章

【一家四口 離家出走】日本政府如何派錢？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】10年買樓　為還錢只敢平遊　同學排到公屋　事主嘆：覺得好像錯過了很多
【樓市熱話】10年買樓　為還錢只敢平遊　同學排到公屋　事主嘆：覺得好像錯過了很多
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【尋人記】11歲炒郵票　24年後躋身金融界炒股　「小炒王」喻不要跟風
【尋人記】11歲炒郵票　24年後躋身金融界炒股　「小炒王」喻不要跟風
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【樓市熱話】老婆預感未來兩年樓價不會跌 打算動用所有儲蓄買樓 老公有2大憂慮　網民：若移民就不要買
【樓市熱話】老婆預感未來兩年樓價不會跌 打算動用所有儲蓄買樓 老公有2大憂慮　網民：若移民就不要買