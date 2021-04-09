【大行點睇】美銀料港交所盈利將增長近四成 最快年末推出SPAC

美銀發表研究報告指，港交所（00388）由2月高位累跌兩成，主要是受股票印花稅意外提升及市場波動所影響。現價相當於2021年預測市盈率的37倍，仍較歷史平均的35倍高，但低於高位時的43倍。本地日均成交額由首兩個月的2,390億元，跌至3月份的1,960億元，與該行的2021年預測相若，加上IPO勢頭強勁，及潛在推出A股衍生品的影響，相信港交所今年盈利仍可強勁增長39%。該行將港交所評級由「中性」上調至「買入」，維持目標價549元。

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該行指，港交所計劃進一步放寬ADR上市要求，舊經濟ADR有望在港第二上市。該行料，未來有更多ADR於本港發行股份，更重要是鬆綁第二上市要求，可透過ADR轉換，將第二上市變成第一上市，滿足互聯互通要求。

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該行表示，SPAC是另一種上市方式，但不會帶來大改變，而較大型的企業在上市計劃時或會考慮多項因素，包括投資者、流動性、估值等。加上無論有否SPAC，港交所仍會是亞太區最吸引市場之一，料IPO表現仍然強勁，相信港交所有望在2021年尾推出SPAC。但該行料，SPAC不會為收入帶來重大貢獻或令上市企業大幅增加，但有助港交易所與新加坡及美國競爭。

港交所大行目標價：

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