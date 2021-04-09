  • 21°C
香港時間 : 2021409日 (五) 20:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】美銀料港交所盈利將增長近四成 最快年末推出SPAC

股樓投資 19:52 2021/04/09

分享：

美銀發表研究報告指，港交所（00388）由2月高位累跌兩成，主要是受股票印花稅意外提升及市場波動所影響。現價相當於2021年預測市盈率的37倍，仍較歷史平均的35倍高，但低於高位時的43倍。本地日均成交額由首兩個月的2,390億元，跌至3月份的1,960億元，與該行的2021年預測相若，加上IPO勢頭強勁，及潛在推出A股衍生品的影響，相信港交所今年盈利仍可強勁增長39%。該行將港交所評級由「中性」上調至「買入」，維持目標價549元。

【大行點睇】摩通調整10隻物管股目標價 長期看好兩高增長股份  詳情請看[下一頁]

該行指，港交所計劃進一步放寬ADR上市要求，舊經濟ADR有望在港第二上市。該行料，未來有更多ADR於本港發行股份，更重要是鬆綁第二上市要求，可透過ADR轉換，將第二上市變成第一上市，滿足互聯互通要求。

【大行報告】大和睇好呢隻藍籌股受惠後疫情時期 予200元目標價全城最牛  詳情請看[下一頁]

該行表示，SPAC是另一種上市方式，但不會帶來大改變，而較大型的企業在上市計劃時或會考慮多項因素，包括投資者、流動性、估值等。加上無論有否SPAC，港交所仍會是亞太區最吸引市場之一，料IPO表現仍然強勁，相信港交所有望在2021年尾推出SPAC。但該行料，SPAC不會為收入帶來重大貢獻或令上市企業大幅增加，但有助港交易所與新加坡及美國競爭。

港交所大行目標價：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

香港交易所（00388） A股 大行報告 股票 ADR 香港交易及結算所有限公司 成交 互聯互通 特殊目的收購公司（SPAC） 第二上市

上一篇文章

【退休計劃】擁自住物業又沒有小朋友 想50歲退休應儲幾多錢？　網民：最重要有一份醫療保險

下一篇文章

【閃‧亮‧人生@iM網欄】我愛廣東歌之當RubberBand遇上MR
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【著數優惠】旅發局「賞你住」4月9日起開始 消費滿800元可換500元酒店住宿計劃折扣 詳情一文看清
【著數優惠】旅發局「賞你住」4月9日起開始 消費滿800元可換500元酒店住宿計劃折扣 詳情一文看清
【港股追蹤】呢隻本地消費股本周連獲美銀證券及滙豐上調目標價　股價連升第8日續創52周新高
【港股追蹤】呢隻本地消費股本周連獲美銀證券及滙豐上調目標價　股價連升第8日續創52周新高
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【樓市熱話】老婆預感未來兩年樓價不會跌 打算動用所有儲蓄買樓 老公有2大憂慮　網民：若移民就不要買
【樓市熱話】老婆預感未來兩年樓價不會跌 打算動用所有儲蓄買樓 老公有2大憂慮　網民：若移民就不要買