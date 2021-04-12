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【數碼轉型】本地數據保護意識漸高　備份融安全防護是趨勢

科技 09:00 2021/04/12

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早前數據備份解決方案公司Veeam發布《Veeam 2021年數據保護趨勢報告》，調查來自28個國家，共3,000名IT決策者的意見。今年發表的報告亦特別涵蓋香港本地數據，反映本地企業在新冠疫情下的概況，同時揭示本地企業數碼轉型步伐及面臨的挑戰。

報告指出，91%受訪者在去年疫情開始之際已使用雲端平台服務，6成受訪者更表示，未來會逐步增加使用雲端服務，但4成人就表示，經濟不穩將是阻礙他們數碼轉型的原因。Veeam香港、澳門及台灣區域高級總監陳超成表示，在疫情下，企業數碼轉型的速度的確加快。「特別在一些新的系統建設上，需求比以前高，而雲端的使用量亦更高，企業對數據備份亦更重視。」

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停機頻繁影響客戶信心

報告顯示，過去12個月中，接近所有（97%）企業表示，意外停機事件經常發生。停機和數據遺失等情況頻繁出現，超過一半（54%）企業認為，持續發生這種情況會導致客戶對企業失去信心。而香港企業面臨停機平均時數達65分鐘，整體表現仍然比全球的79分鐘理想。陳超成表示，以往企業將數據放到雲端上，大多不需要保護，但去年疫情開始，即使雲端平台都開始出現，被釣魚電郵等方式攻擊的情況，因此企業亦開始重視雲端平台數據備份方式。

《Veeam 2021年數據保護趨勢報告》指出，91%受訪者在去年疫情開始之際已使用雲端平台服務，6成受訪者更表示，未來會逐步增加使用雲端服務，但4成人就表示，經濟不穩將是阻礙他們數碼轉型的原因。（資料圖片）

按報告數據，有76%企業表示，在復原應用程式的所需時間，與實際用於復原應用程式的時間之間存在「可用性差距」，整體表現仍然比亞太區及日本（82%）情況理想，而香港市場情況亦比2017年的相同的數據比率（93%）有明顯改善。其次，有72%企業表示，數據備份頻率和因停機導致的數據遺失程度之間存在的「保護差距」，按本次報告結果，整體表現比亞太區及日本（77%）情況理想。

陳超成強調，雖然本地對於數據保護的重視程度有所提高，但仍有提升空間。「以往很多企業都認為，備份就像保險般，沒有事的話不會用，現時雖然意識提高，但計劃與實際是否能做到，之間就有差距。」他解釋，例如備份系統是否能符合設想，當中資金是否能支持到，等等都是一個問題。

數碼轉型的核心所在

新冠疫情加快IT現代化，報告顯示，近三分之二企業表示，疫情中企業加快了數碼轉型步伐，大部分（67%）企業表示會將數據保護轉移到雲端中，希望能適時實踐數碼轉型。陳超成坦言，對於IT公司而言，疫情的確是一個催化劑。

500：Veeam香港、澳門及台灣區域高級總監陳超成表示，數碼轉型不是單純將文件PDF化，而是將商業模式改變，必須公司由上而下去做。（受訪者提供圖片）

現時企業雖然逐步數碼轉型，陳超成表示，企業的核心數據庫仍停留在舊Windows伺服器。「核心系統是命脈所在，企業如不去轉身，即使發展出新應用，但仍依賴舊系統的話，或有礙轉型。」他建議，如果企業要改變，必要提高雲端的使用程度，增加IT資源投資。「要改變，要破舊立新，不要被固有框框限制，數碼轉型不是單純將文件PDF化，而是將商業模式改變，必須公司由上而下去做。」

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記者：李彥煒

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