福島核污廢水擬兩年後排入海 中國等鄰國憂幅射問題

日本福島核事故至今已10年，如何處理核污廢水問題仍是日本政府一大煩惱，而存放容量在明年達到上限，解決核污廢水更是急在眉睫。共同社報道指，日本政府打算將稀釋後的核廢水排入大海，並最快於下周二（13日）召開會議決定。但鄰近國家包括中國及南韓對日本政府的決定表達憂慮。

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福島第一核電廠產生的核污廢水目前依然持續增加，截至今年3月已達125萬噸，將於明年秋季達到存放容量上限。雖然排放至大海的核污廢水經過稀釋，但仍含有放射性物料。消息人士指，日本政府打算把核污廢水稀釋至可接受標準，然後在兩年後逐漸把核污廢水排放入海。

但日本漁民擔憂排放廢水加上核事故會對漁業人員造成負面影響，對此表示強烈反對。日本首相菅義偉與反對將核污廢水排放到大海的「全國漁業協同組合連合會」（全漁連）的會長岸宏會面，闡述處理核污廢水計劃，但方案仍遭漁業代表反對。據悉政府最快於下周二召開閣僚會議落實排放核污廢水方案。

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鄰近國家包括中國及南韓已先後發聲，反對日本做法。中國外交部發言人趙立堅表示，日本政府應當對周邊國家以及國際社會展現高度負責的態度，深入評估福島核電站含氚廢水處理方案可能帶來的影響，並與鄰近國家充分協商的基礎上慎重決策。

責任編輯：郭麗明