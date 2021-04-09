【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子

香港樓價高企，私樓售價難以負擔，不少人都會選擇抽居屋，希望可以幸運地「上車」。不過近日就有網民在討論區發帖，稱年近70歲的父母正住在公屋，由於兩老在百年歸老後就要交還公屋，於是他就打算用他們的名字去抽新居屋。抽中的話，就是會由事主、其妻子和女兒及外傭遷入，再另外用1.2萬元租樓予父母居住。其間事主更想到父母可以用「假離婚」來留住公屋。

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事主經歷：

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帖文一出，引來網民紛紛指責事主「不孝」，「不孝子，只想自己」、「樓主真是好廢，爸媽這麼大年紀，給他們自己好好地住下去安老吧，還要為了你這個不孝子『周圍騰』」、「兩公婆月入16萬一個月還要迫兩老搬，打算這樣多賺幾百萬，他父母前世欠了他」、「老人家不可以說搬就搬，生活圈子都在原區，一搬就會去一個不熟悉的環境，老人家與年輕人不同住那裡都可以，好容易適應，我母親身邊有個真實case，兩老搬了去第二個環境，屈出病，最後好快上了天堂。」

其他網民回應：

認真答你，既然你說得出一邊供居屋一邊給錢他們租屋的話，不如直接抽居屋給他們住，自己租樓。難聽點說句他們都近七十，多數十年八年內就百年歸老

你打算拿兩老的公屋換居屋再叫兩老出去住，正常兄弟姐妹一定有意見