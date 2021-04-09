【金融基建】金管局：「商業數據通」猶如超級公路連接銀行及數據供應商

▲ 「商業數據通」可方便銀行及數據提供者分享數據

金管局早前宣布將構建一項新的金融基建「商業數據通」，以方便銀行及數據提供者共享數據。金管局金融科技促進辦公室高級經理彭旭輝形容，做法猶如興建一條超級公路，連接不同銀行及數據營運商，甚至銀行之間都可交換數據，有助促進中小企融資。

過往銀行不時要求中小企就貸款提供抵押品，但金管局認為情況欠理想，因中小企可能未上軌道，東主隨時要抵押自身物業以獲取貸款。彭旭輝指出，參考外國經驗，銀行可利用財務報表以外的另類數據判斷是否向中小企貸款，但現時香港缺乏統一框架供銀行及數據營運商輕易地獲取數據，而「商業數據通」的出現便有助解決此問題。

他強調，客戶必須先給予授權，銀行才可以獲取數據；金管局及政府不會看到經系統傳達的數據內容。另外，「商業數據通」的源代碼會與各數據運營商及銀行分享，為金管局首次採用此做法。

另外，主打中小企業務的虛銀平安壹賬通銀行之行政總裁馮鈺龍表示，該行透過與貿易通 （00536） 合作，在開戶、貸款審批等過程中，利用貨物報關量等數據協助作出判斷，令該行客戶由申請貸款到成功提款平均只需四個工作天，最快更只需兩日半。

相關文章：【香港電視】滙豐HKTVmall合作為商戶簡化融資 金管局「商業數據通」成員

編輯：謝智聰