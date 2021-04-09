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【MPF】上月MPF蝕59億 受託人穩賺169億

Hot Talk 17:57 2021/04/09

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MPF連升5個月斷纜，幸而首季仍累升1.7%。

駿隆今天（4月9日）發表首季強積金（MPF）投資成績表，3月份平均回報由賺轉蝕，錄負數0.5%，市料拖累打工仔帳面共蝕約59億元，人均身家虧損約1,400元。

3月跌0.5%  人均蝕1400元

至於供款人在跌市下緊盯收費問題，如計及管理費等基本使費即基金開支比率（FER），由去年底的1.44%，升至今年2月底的1.45%；再按另一MPF專家「積金評級」公司的最新統計，上月份總資產值雖然稍呈縮水，但規模仍高達11,650億元。

業界由此推斷，包括受託人等一眾MPF供應商，合共穩賺約169億元。網民不禁慨嘆，成員唯恐須等2025年積金易的中央數碼平台全面啟用，MPF收費才有望大幅下調。事實上，去年10大受託人中，僅信安因合併兩計劃而減費，回饋捧場客。

MPF債券基金  首季負回報3.4%【下一頁

此外，駿隆指美國即將以2萬億美元推動基建，且接種疫苗進度良好，加上歐美經濟數據表 現好轉，使歐美股市持續走強，但中港股市表現卻受中美會議及美元走強影響而走弱，令3月整體強積金市場表現疲弱。截至3月31日，駿隆強積金綜合指數微跌1點（-0.5%），報262點。

駿隆又指，三大主要MPF指數有不同表現，股票基金指數跌5點（-1.2%），報377點；混合資產基金指數微升0.1點（+0.1%），報256點；固定收益基金指數微跌，報128點。月內強積金每人平均虧損1,400元。

相關新聞：【MPF】去年第3季永久離港提取MPF　涉17億創新高​​​​​​​

記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

退休金 強積金計劃管理局 強積金

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