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【理財大不同】借信用卡給女友坐Uber 結果變濫搭　網民：激發你努力賺錢

理財智慧 18:37 2021/04/09

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自從 Uber 在香港提供服務，服務水平獲不少人稱讚，同時的士業界投訴 Uber 「爭生意」。近日有網民在討論區發文，指自己在女朋友 Uber 帳戶輸入了個人信用卡後，就經常出事了.......

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

此帖文一出，不少網民認為樓主自行輸入信用卡是「情願性」不能推卸責任，「你給女朋友登記信用卡就預了人家會使用啦！怎樣才叫應該用？遠不應該坐，近又不用坐，那何時才可以坐？」、「是誰叫你給信用卡女朋友使用？」、「你情我願後怪女朋友，你真好笑！」、「是你自願的，不可埋怨。」、「你給信用卡給她用，責任在誰人？」

更有網民提供了不少建議給樓主，「扮不見信用卡，報失，出了新信用卡後記得不要再給她使用。」、「不如你做她的專屬司機，當她叫車時你可以接她做客」、「你與她聊一聊就可以，那還用說刪卡嗎？」

其他網民諷刺的留言：

激發你努力賺錢，好女人來的

當你櫃員機…走啦！

公主女朋友

CUT 卡的話，我相信她一定跟你黑面、冷戰

下次女朋友父母叫你每月給家用

記住女友不同老婆，女友不會幫你省錢

 

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責任編輯：陳頌潔

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