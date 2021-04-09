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第一太平戴維斯：本港整體甲廈首季租金跌3.5% 其空置率微升8.9%

理財智慧 18:34 2021/04/09

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第一太平戴維斯發表香港寫字樓租賃市場報告，顯出本港整體甲級寫字樓租金在2021年第一季下跌3.5%，是連續七個季度下跌，惟本季較去年第四季5.1%放緩。商廈租金跌幅普遍在今年首季放緩，僅有企業持續縮減規模，料明後兩年亦有可能出現供應過剩，令租金走勢受壓。

按地區劃分，港島區商廈租金跌了約4.3%，當中以灣仔銅鑼灣區，連續7個季度在港島區內錄得最大租金跌幅，其次中環及港島東，分別跌了3.8%及3.5%；上季九龍區商廈租金跌2.8%，當中以尖沙咀跌幅較大為按季下跌5.2%，其次九龍東及九龍西，分別按季下跌2.2%及1.4%。

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另外，今年本港首季寫字樓整體空置率自2020年年底的8.3%微升至最新的8.9%。當中港島區空置率由6.8%升至7.4%，主要由灣仔及銅鑼灣的空置率由8.4%升至9.5%；而中環空置率在季內從7.3%微升至7.6%，創下15年來的新高。

而九龍區季內空置率則由10.3%升至10/8%，主要尖沙咀空置率升至9.5%的影響，該區部分主要保險公司及金融機構縮減租賃規模，成為空置率上升主因。

該行預計，2022年及2023年市場將有540萬及280萬平方呎的樓字樓樓面落成，鑑於現時空置樓面已超過530萬平方呎，預料未來空置率很大機會升穿10%，又預計明年租金將會持續走弱。

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責任編輯：潘曉豐

第一太平戴維斯 香港 商廈

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