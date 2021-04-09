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Verizon熱點裝置易致火燭 全球回收250萬部

環球政經 18:31 2021/04/09

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美國電信商巨頭Verizon發現旗下一款行動熱點貨品懷疑容易引起火警，全球回收250萬部。

【美股分析】科技股洗倉式急挫　華爾街正看好這隻半導體股下一頁

該貨品為Ellipsis Jetpack，用作發放Wifi供上網用途，同時可支援8個裝置。根據美國消費品安全委員會通告指，近日接獲15宗與Ellipsis Jetpack行動熱點有關的意外報告，當中有六成是燒著用家的家品，2宗造成用家輕微燒傷。

【遙距工作】日本車站「共享辦公室」　出門在外開視像會議也不怕下一頁

Verizon指，懷疑Ellipsis Jetpack使用的鋰離子電池容易過熱，可能會引起火警，故此決定全球回收。據悉，該批貨品已經賣出100萬部。

Verison目前已經推出行動熱點更新，減輕過熱引致火燭的風險，但仍呼籲用戶盡快換取新的Ellipsis Jetpack以策安全。

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撰文 : 馮卓謙

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