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【ET講股通】梁耀康：通脹升溫驚收水 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:47 2021/04/09

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指全日跌309點，幾乎消化昨日升幅，收報28698點，大市總成交1,417億元。跌市主因內地通脹壓力升溫，市場憂慮人民銀行「收水」，雖然大幅收水機會不高，惟部分行業如內房，資金面恐趨緊。

另一原因則為美國將7家內地企業納入實際清單，憂慮美國加大制裁力度。

恒指28300水平覓支持

展望後市，冀在28300點水平覓得支持，相信沽壓不大，且看上證指數能否完成後抽後，再展升浪，暫時毋須太淡。隔晚美股繼續在歷史高位整固，大型科技股重拾動力，走勢有機會繼續好轉，納指有望再戰高位。

港股方面，可留意周期股，重慶鋼鐵 （01053） 、中鋁 （02600） 發盈喜。中鋁預告首季按年多賺30倍，可待股價回落至3.2至3.5水平吸納，除了業績改善，也受惠碳中和概念。

心動公司 （02400） 升8.9%，主要受惠主席增持及部署收購，待突破59.75元追貨，或回落至50至55元上車。

【「ET講股通」問股環節，包括︰萬潤萬象生活、恒大物業、閱文、江銅、龍光集團、福耀玻璃、思摩爾︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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欄名 : ET講股通

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