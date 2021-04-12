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舜宇光學曾升逾3%、3月手機鏡頭出貨升15%　丘鈦科技攝像頭模組銷量升1成 增速較首兩月放緩

當炒股 10:05 2021/04/12

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舜宇光學3月手機鏡頭出貨增長放緩至15%。

舜宇光學 （02382） 上月手機鏡頭出貨增長放緩，3月出貨量錄得1.3億件，按年升15%，按月升0.8%，而前兩個月均有三成以上增長。手機攝像模組則維持高增長，上月出貨按年升52%至5999.5萬件，按月則跌9%。舜宇光學曾升3.3%，高位見184元，現升約1.5%，報價180.7元，成交1.32億元。

舜宇光學表示，上月手機鏡頭、手機攝像模組出貨量按年上升，主要是因為公司市場份額上升。舜宇今日收報178.1元，跌2.8%，成交額7億元。

車載鏡頭方面，3月出貨量錄得649.1萬件，按年增加50%，按月則升12%，同樣是受惠公司市場份額上升。

丘鈦科技上月攝像頭模組銷量增1成

丘鈦科技 （01478） 也公佈，3月攝像頭模組銷量按年增長10%至3606.6萬件，按月增加13%，增速同樣較受兩個月放緩。其中，3200萬像素及以上攝像頭模組銷量按年大增43%至1132.7萬件。丘鈦指，銷量按年增加主要因市場份額上升，按月增加則因為春節假期後行業銷售的季節性回升。

指紋識別模組方面，3月銷量按年升21%至920.6萬件，按月升5.2%。其中屏下指紋識別模組銷量按年升9.4%，非屏下指紋識別模組按年升39%。

丘鈦科技早市曾升近2%，隨後回吐0.5%，現價報15.7%，成交1011.55萬元。

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編輯：陳健婷

港股 舜宇光學科技（02382） 鏡頭

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