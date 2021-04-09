【消費優惠】ELEMENTS 圓方「春夏繽紛購物賞」　消費回贈獎賞高達100%

▲ 由4月12日至5月9日起， ELEMENTS 圓方推出「春夏繽紛購物賞」。

由下周一起，ELEMENTS 圓方將推出「春夏繽紛購物賞」。顧客於商場內消費滿2,000元，即可享100%回贈獎賞。

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由4月12日至5月9日起， ELEMENTS 圓方推出「春夏繽紛購物賞」。 顧客凡於場內消費滿2,000元，即可享總值2,000元 獎賞 ，包括 1,000元的商場餐飲現金券、PREMIERE CINEMAS 買一送一電影禮券 2 張及800元商戶禮券。

憑指定消費金額，更可獲贈總值高達8,000元的ELEMENTS 圓方現金券及商戶禮券。各款 ELEMENTS 圓方現金券適用於場內逾百間商戶， 包括Alexander McQueen、CERRUTI 1881、Giorgio Armani、及美容品牌 DIOR BEAUTY、Estée Lauder 及 Lancôme等。

堂食低至半價 高達10小時泊車優惠

除了購物優惠外，商場亦有多個低至半價堂食優惠，包括於 Mango Tree 堂食惠顧「泰式海鮮饗宴」，可享買一送一優惠；於 McSorley's Brewhouse & Grill 堂食惠顧每日指定菜式，可享低至半價優惠等。

同時，憑 PREMIERE CINEMAS 即日電影戲票 2 張，可享 2 小時泊車優惠；憑任何即日餐飲消費，可享 3 小時泊車優惠；消費滿 400元，額外享高達 5 小時泊車優惠，即合共可享高達 10 小時泊車優惠。

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責任編輯：葉泳珊