【LG退出】LG退出手機市場 　背後最大贏家是誰？

▲ 韓國巨擘LG電子上周宣佈退出手機市場。

韓國巨擘LG電子上周宣佈退出手機市場，放棄20多年手機業務。截至去年，LG手機佔全球市場份額已縮減至約2%。LG退出手機市場後，最大得益者是誰？Counterpoint分析師Tarun Pathak分析，LG定位為中端手機市場，預料LG退出手機業務後，主要受惠者為中國品牌與中端手機品牌。

韓國巨擘LG退出智能手機市場、7月停產，6年來燒錢340億元，詳情可見﹕【下一頁】

分析亦指，LG手機主要市場位於北美，去年北美市場佔據LG手機業務收入64%。他預計，三星、摩托羅拉（Motorola）等手機品牌將可受惠。

Gartner分析師Tuong Nguyen則認為，蘋果（美﹕AAPL）主打高端手機市場，預計得益不大，反而三星繼承LG手機市場份額的可能性更大。

LG為何失落全球手機市場？

翻查LG過往財務表現，儘管全球手機市場不斷擴張，惟LG手機業務收入在2014年達到頂峰後，自此手機業務收入一直持續下降。

▲ LG歷年手機業務收入。

市場調查機構Counterpoint分析，LG失落全球手機市場有幾項原因。

微觀層面來看，公司手機產品設計發展方向錯誤，未有貼合消費者需求。分析指，當整個手機市場開始鑽研手機鏡頭性能時，LG則反其道而行之，重點研究推出模組式設計（Modular）手機，期望未來用戶可以自行選擇手機組件，組裝自己的手機。LG曾嘗試推出模塊化手機LG G5，惟銷售反應未有預期理想。

▲ 圖為LG G5。

另外，分析亦指，儘管LG曾經把生產基地從南韓遷移到越南等地，但未有成功縮減生產成本。

中國手機品牌崛起

LG在1995年開始經營手機業務，曾為繼三星（Samsung）及蘋果（Apple，美﹕AAPL）以後，全球第三大智能手機製造商。

不過，全球手機市場競爭激烈，加上小米 （01810） 、華為等中國手機品牌近年崛起，為LG手機業務帶來不少挑戰。

本網把2012年至2020年手機品牌市場份額數據表列如下﹕

（LG為黑色；中國手機品牌為紅色系顏色）

▲ （LG在2017年後全球市佔率低於3%，被划進「其他」類別）

若抽取數據來看，LG在2013年至2014年期間，尚佔據約4%市場份額，在全球手機市場仍有一席之地。不過從上圖可見，中國手機品牌市場份額佔比一直持續上升。

分析認為，市場玩家增加，手機市場競爭漸趨激烈，加上LG誤判市場，產品發展方向重點未能有效貼近消費者需求，繼而加劇LG手機業務困境。

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編輯﹕賴奕羚