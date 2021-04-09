【CCL】二手樓價指數創36周新高　未通關樓價就破頂？

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報181.31點，創36周新高，按周升0.54%。其餘三大指數同樣齊升，其中CCL（大型單位）升幅最大，最新報180.78點，按周升0.73%，並創72周新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，復活節長假期間，二手成交續旺，相信樓價繼續反覆上升，並將於4月下旬公布的CCL開始反映，而CCL目標挑戰190點，期望今年年中前後達到。

四區樓價三升一跌，其中港島CCL_Mass報187.93點，按周升2.07%，升幅為8周以來最大。九龍CCL_Mass報178.31點，按周升0.01%。新界東CCL_Mass報193.15點，按周升0.44%。新界西CCL_Mass報168.17點，按周跌0.28%。

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【置業故事】有錢買樓多阻滯 90後屢遭人截糊 最終心急追價撲入市【下一頁】

以近5周計，新界西CCL_Mass升幅顯著，累升2.72%。期內九龍累升1.67%，新界東累升1.51%，港島累升1.10%。該行相信新一輪升浪再由新界西帶領，逐步漫延至新界東及港九市區，料分區樓價繼續輪流上升。

上述指數根據2021年3月29日至4月4日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2021年3月15日至3月21日簽臨時買賣合約，是新春長假後第5周市況。

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