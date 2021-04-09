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【高處未算高】上海取代香港 成為2021年全球生活成本最高的城市

理財智慧 17:45 2021/04/09

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瑞士寶盛私人銀行公布《2021全球財富和高端生活報告》，由上海奪冠，成為全球生活成本最高的城市，較去年上升一級，排名第二為東京，較去年上升一級，香港則獲第三名，較去年下跌兩位。

報告涵蓋全球25個主要城市，追蹤一籃子20種高端商品和服務的價格，制定高端生活指數；當中香港樓價在25個城市中排名第二，僅次於摩納哥。瑞士寶盛指，本港樓市剛性需求強，雖然利率將會上升，但未會對按率產生顯著影響，預計樓價會維持目前水平，未來則會穩步向上。

內地PPI按月升1.6% 自2018年7月新高：【下一頁

對於上海生活成本連跳兩級超越香港，瑞士寶盛私人銀行亞太區研究部主管Mark Matthews表示，以美元計，去年上海物價上升6%，而全球平均只上升1%，而香港物價則持平，另外上海的商務艙機票和酒店價格都大幅上升，是令上海取代香港成為生活成本最高的城市的主要原因。

受疫情影響，全球旅遊業首當其衝，以美元計算，其價格跌幅最大的奢侈品項目是女裝鞋，下跌11.7%、酒店套房價格下跌9.3%。

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責任編輯：潘曉豐

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