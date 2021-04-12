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虛擬銀行助你賺盡利息　3招輕鬆實現儲蓄目標

iMoney智富 18:00 2021/04/12

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無論大家在投資理財方面有甚麼目標，始終需要一個存款戶口用作儲備現金。現時不少銀行都有提供活期存款利息優惠，而息率除了不比定期存款差，部分銀行更提供靈活的派息安排，即使客戶不時有資金調動的需要，仍可獲得應用的利息優惠，真正存多少賺多少。

日日派息　利息收入賺到盡

去年港股市場首次公開招股（IPO）再度變得活躍，吸引不少市民加入抽新股的行列。不過，大家有否想過，當你由銀行的存款戶口調動資金去新股，你的存款利息可能會打上折扣？

一般傳統銀行會於每月月底派發活期存款利息，所以假如大家在銀行派息前調動資金，無可避免會影響該月所收取的利息。不過，有個別虛擬銀行如由渣打銀行全力策動的Mox Bank就實行「日日派息」，現時資金在50萬港元或以下的存款每日均可賺取年利率0.65%的利息，包括週末和公眾假期，而且並無最低存款金額或存款時間限制。

總之，當日你戶口有多少錢，即日就會收到相應的0.65%利息，如此一來自然不用擔心派息前調動資金會影響該月利息收入。

目標儲蓄　養成良好儲錢習慣

事實上，儲蓄是良好的理財習慣，但要持之以恆實非容易，如果有清晰的目標，例如交稅交保費，或者旅行、買車，儲蓄時自然更有動力，事半功倍！

而Mox Bank在提供存款服務以外，其手機應用程式（app）亦特別加入「目標」功能，用家可透過它自訂5個儲蓄目標，無論是為滿足短期的玩樂需要，還是作中長綫的部署，如為自己或小朋友建立進修或教育基金、為退休生活開支作準備，都可以利用app內的「存款計算機」，計算及預測不同儲蓄進度（每月、每周或每日）的所需金額，然後選擇最適合自己的方式，開始進行儲蓄。

而當你每次打開Mox app，除可清晰看到自己的支出和儲蓄情況外，更可見到各個目標的儲蓄進度，當距離目標愈來愈近，加上每日獲得利息，儲錢動力自然更大！

Mox Bank手機應用程式特別加入「目標」功能，而用家更可利用app內的「存款計算機」，計算及預測不同儲蓄進度（每月、每周或每日）的所需金額。

現金回贈　消費同時增值財富
    
除了透過存款儲蓄賺取被動收入以外，若利用Mox Bank推出的Mox Card消費，更可獲得現金回贈，實行一邊消費、一邊儲蓄。

因為透過Mox Card簽賬的所有合資格消費均可享1%無上限的現金回贈（CashBack），而於部分創始商戶CSL、foodpanda、OK便利店、麥當勞，以及Amazon.com（美國）等消費，更可獲得5%的超級CashBack，回贈額高達$1,000，並會即時以現金方式存入到用家的Mox戶口，為大家的儲蓄大計打打氣。

值得一提的是，Mox Card是亞洲首張全功能無號碼銀行卡，它可綁定到手機的電子錢包作電子支付之用。而透過Mox Card消費，簽賬時會由持卡人的戶口直接扣除款項，有幾多用幾多，有別於一般信用卡「先使未來錢」的消費模式，可避免一不小心「使大咗」而打亂儲蓄大計。

Mox Bank手機應用程式能讓用家掌握消費明細，而透過Mox Card簽賬的所有合資格消費均可享1%無上限的現金回贈，而於部分創始商戶更可獲得5%的超級CashBack。

下載程式　展開儲蓄大計

有上述3招幫手，相信大家會發現原來儲錢，甚至為財富增值，原來並非想像中困難。事實上，2020年開業的Mox Bank是獲香港金融管理局（金管局）發牌虛擬銀行，該行致力透過一站式的個人銀行服務和各種生活優惠，實現更多可能。

如果大家想一試靈活兼利息吸引的活期存款體驗，可click入Mox Bank網站，或下載其手機app了解更多服務與優惠詳情。

*優惠受條款及細則約束

（特約）

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