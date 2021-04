馮德萊恩無位坐 德拉吉護花鬧土耳其總統獨裁

▲ 馮德萊恩無位坐引發外交風波,意大利總理德拉吉發聲護花,狠批埃爾多安是獨裁者。

歐盟委員會主席馮德萊恩偕同歐洲理事會主席米歇爾會晤土耳其總統埃爾多安,但會場中央僅安排兩張凳。埃爾多安與米歇爾分別就座,馮德萊恩一度無位坐,其後仍要屈居下席。馮德萊恩無位坐引發外交風波,意大利總理德拉吉發聲護花,狠批埃爾多安是獨裁者。

以下為會晤現場事發過程

馮德萊恩(Ursula von der Leyen)、米歇爾(Charles Michel)周二(6日)與埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)會晤,3人當時一同步入會場。但會議廳中央僅擺放土耳其國旗、歐盟旗幟和兩張凳,埃爾多安與米歇爾就座後,馮德萊恩卻未獲安排於中央位置就座。

馮德萊恩當時呆立在會議廳,發出「Ehm」的聲音,神情及語氣似乎有些驚訝和不知所措。馮德萊恩其後獲安排於埃爾多安及米歇爾下首的梳化就座,坐在土耳其外長恰武什奧盧(Mevlut Cavusoglu)的對面。

但從外交禮節而言,馮德萊恩、埃爾多安及米歇爾的地位均等,卻被安排與次一級的土耳其外長坐對面,馮德萊恩變相遭降級對待。

會議座位安排引發外交風波。意大利總理德拉吉(Mario Draghi)形容埃爾多安是獨裁者(dictator),並稱他對馮德萊恩遭受的屈辱深感遺憾(very sorry for the humiliation)。

德拉吉的言論引起土耳其不滿。土耳其外交部更召見意大利大使,譴責德拉吉的言論。恰武什奧盧強調,會議禮節符合土耳其傳統及國際慣例。至於歐盟禮節方面的負責人馬羅(Dominique Marro)就表示,如歐盟一方事前看到會議廳座位安排,會要求再加設一個座位。

