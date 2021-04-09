  • 21°C
香港時間 : 2021409日 (五) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馮德萊恩無位坐 德拉吉護花鬧土耳其總統獨裁

環球社會熱點 17:27 2021/04/09

分享：

馮德萊恩無位坐引發外交風波，意大利總理德拉吉發聲護花，狠批埃爾多安是獨裁者。

歐盟委員會主席馮德萊恩偕同歐洲理事會主席米歇爾會晤土耳其總統埃爾多安，但會場中央僅安排兩張凳。埃爾多安與米歇爾分別就座，馮德萊恩一度無位坐，其後仍要屈居下席。馮德萊恩無位坐引發外交風波，意大利總理德拉吉發聲護花，狠批埃爾多安是獨裁者。

蘇伊士運河管理局向長賜號索償78億 唔找數唔放行 【下一頁】

以下為會晤現場事發過程

    點擊圖片放大
    +4
    +3

馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、米歇爾（Charles Michel）周二（6日）與埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會晤，3人當時一同步入會場。但會議廳中央僅擺放土耳其國旗、歐盟旗幟和兩張凳，埃爾多安與米歇爾就座後，馮德萊恩卻未獲安排於中央位置就座。

馮德萊恩當時呆立在會議廳，發出「Ehm」的聲音，神情及語氣似乎有些驚訝和不知所措。馮德萊恩其後獲安排於埃爾多安及米歇爾下首的梳化就座，坐在土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）的對面。

但從外交禮節而言，馮德萊恩、埃爾多安及米歇爾的地位均等，卻被安排與次一級的土耳其外長坐對面，馮德萊恩變相遭降級對待。

【阿斯利康疫苗】批歐盟阻交付 澳洲接種進度嚴重落後 【下一頁】

會議座位安排引發外交風波。意大利總理德拉吉（Mario Draghi）形容埃爾多安是獨裁者（dictator），並稱他對馮德萊恩遭受的屈辱深感遺憾（very sorry for the humiliation）。

德拉吉的言論引起土耳其不滿。土耳其外交部更召見意大利大使，譴責德拉吉的言論。恰武什奧盧強調，會議禮節符合土耳其傳統及國際慣例。至於歐盟禮節方面的負責人馬羅（Dominique Marro）就表示，如歐盟一方事前看到會議廳座位安排，會要求再加設一個座位。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

北愛保皇派示威暴力升級 警出水炮車驅散
今日
北愛保皇派示威暴力升級 警出水炮車驅散
5億LinkedIn用戶資料外洩 遭黑客放售
今日
5億LinkedIn用戶資料外洩 遭黑客放售
蘇伊士運河管理局向長賜號索償78億 唔找數唔放行
今日
蘇伊士運河管理局向長賜號索償78億 唔找數唔放行
【阿斯利康疫苗】法國擬薦免接種第2劑 改推輝瑞或Moderna
今日
【阿斯利康疫苗】法國擬薦免接種第2劑 改推輝瑞或Moderna
【強生疫苗】多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種
今日
【強生疫苗】多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種
外交 地緣政治 馮德萊恩 埃爾多安 德拉吉 土耳其 歐盟

下一篇文章

北韓或陷經濟危機 金正恩望以「苦難行軍」克服困難
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】政府撥款4.6億支援移英港人
【BNO移民英國】政府撥款4.6億支援移英港人
【新冠疫苗】美國246人打完都中招 3人死亡
【新冠疫苗】美國246人打完都中招 3人死亡
【輝瑞疫苗】接種後出現嚴重副作用 美國招人做實驗
【輝瑞疫苗】接種後出現嚴重副作用 美國招人做實驗
【阿斯利康疫苗】停用國家一覽 多國關注血栓（不斷更新）
【阿斯利康疫苗】停用國家一覽 多國關注血栓（不斷更新）
名嘴摩根力數梅根滿口謊言 專訪連講17大話
名嘴摩根力數梅根滿口謊言 專訪連講17大話
新型冠狀肺炎全球疫情（04月09日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月09日 時間17:00）