俄疫苗外交再下一城? 德私下洽購俄疫苗

歐洲多國近來新冠疫情嚴峻，各國希望加快新冠疫苗接種速度，但疫苗供應卻是未能追上需求。德國決定不透過歐盟，自行與俄接洽，商議購入俄羅斯生產的新冠疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V），生產商周四（8日）在社交平台Twitter上確認消息，表示雙方正就購買事宜進行討論。由於歐盟現時尚未批出俄羅斯新冠疫苗使用權，德國搶先購入的舉措引來爭議。

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歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱EMA）從3月起開始審評「史普尼克5號」，但至今仍未批出使用權。德國衛生部長施潘（Jens Spahn）表示，由於現時眾多新冠疫苗存在供應問題，德國疫苗劑量亦短缺，購入「史普尼克5號」是權宜之計。

歐盟疫苗採購專員布萊頓（Thierry Breton）表示，「史普尼克5號」不會在短期內交付，即無助解決歐洲疫苗短缺問題。但施潘表示，購買的「史普尼克5號」必須在未來2至5個月內交付，否則德國將擁有過多疫苗。他指歐盟委員會周三（7日）透露，不打算為歐盟成員國購入「史普尼克5號」，所以德國將獨自購買。

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雖然施潘強調，一切購買程序仍需視乎歐洲藥品管理局審批決定，但美國國家公共電台（NPR）指，購買計劃在德國獲得廣泛支持。在前東德地區如薩克森－安哈爾特州（Saxony-Anhalt） 等，一直呼籲德國聯邦政府和俄羅斯政府談判。

德國北部最大省份巴伐利亞州（Bavaria）已簽意向書，一旦歐洲藥品管理局批准「史普尼克5號」，就會購買250萬劑，甚至希望在當地自行生產。

歐盟和俄羅斯近期關係處於緊張狀態，德國總理默克爾（Angela Merkel）曾促請俄國從烏克蘭邊境地區撤兵。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）周四警告德國，俄羅斯疫苗必定帶來附加條件。他接受德國《圖片報》訪問時表示，俄羅斯正在利用疫苗增加政治影響力。庫列巴質疑若德國購入「史普尼克5號」，俄羅斯日後或藉此作政治宣傳，如宣傳「即使如德國一般強大的國家，亦未能在沒有俄羅斯的幫助下解決問題」。

俄羅斯於去年8月先註冊「史普尼克5號」，之後才開展大規模臨床測試，先註冊後測試情況引起質疑。惟國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）早前刊出「史普尼克5號」數據顯示，其有效率達9成以上。

責任編輯：李俊儀