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【餓「新」嘗啖＠iM網】文華廳變身 風韻滋味更勝從前

名人薈萃 13:31 2021/04/10

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過超一年的抗疫未見曙光，許多人感疲憊，許多老闆選擇放棄經營，但也有人乘機休養生息再出發。文華酒店的文華廳，就趁疫情期間，花半年時間大翻新。兩個月前重開，甫踏進去煥然一新，全新的裝潢改以沉穩靛藍為主調，牆身綴以刺綉面版，配以水墨畫等藝術品，感覺更有性格更摩登，隱隱然散發着一種濃厚的古典氣息、一份低調的貴氣，保持一貫的高級中菜廳風範。

星級中菜文華廳


甫坐下就送來一杯自家調製，花二十四小時慢滴蒸餾的野生菊花烏龍茶，入口清香，味雷蕾大潔身，更為醒神精靈。

慢滴蒸餾的野生菊花烏龍茶


這家米芝蓮星級餐廳，由總廚黃永強師傅主理，一向有追求的他品質每有驚喜，精益求精。他將西式fine dining手法融入更多菜式之中，結合西式烹調及擺盤「位上」，賣相精緻予人目不暇給。這次索性連餐都不點，由師傅發板，當然，不少都是鎮店招牌美食。
頭盤是賣相精緻的「滬燒鮑魚」選用南非新鮮鮑魚，以甜味較重的滬燒醬汁炆煮，當中加入了章魚和豬肉提味，配搭清新解膩的青瓜絲及桂花糖漿冬瓜球，為菜式帶來誘人香氣。

精美頭盤，滬燒鮑魚及脆膳


豆酥煎大元貝，採用肉質鮮嫩的日本北海道刺身級帶子，配以福建及經常用於魚類菜式的甜豆酥作點綴，同時參考北歐菜烹調方法，加入經醃製及磨碎的扇貝裙邊所調製的醬汁，其豆酥香脆口感及甜味與鮮甜嫩滑的帶子非常匹配，那滴扇貝精華更將味道層次大大提昇。

豆酥煎大元貝


極品魚湯泡龍蝦球，是餐牌上「嘗原味」第一頁招牌菜。聽黃師傅講，先以猛火熬製星斑魚骨三小時製成膠質豐富的魚湯，加入經油泡的鮮龍蝦球再綴以清酒浸製12小時的三文魚子。黃師傅再從高級西餐廳為食客即席刨灑松露片得到靈感，轉換成矜貴法國黑魚子，脫水捲起冷藏一晚成為黑魚子棒，為龍蝦肉上添上鹹香，魚湯的鮮甜，魚子的鹹鮮，提升了龍蝦味道，令肉質格外鮮甜，完全是一道令人難以忘懷的傑作。

 極品魚湯泡龍蝦球


鴨腳包是無骨版本，以鴨腸將炸芋頭、雞肝、膶腸、叉燒和燒腩肉包裹着，在外層塗抹一層叉燒醬，烤好之後再抹上蜜糖切成一件件，每一款食材的比例幾乎一樣，鴨腸質感爽脆，烤過的雞肝入口即溶帶鮮甜味。

無骨鴨腳包

雞油炒嫩豆胚


甜點是紫薯珍珠球，外面脆卜卜，內裏流心紫薯餡紫薯味濃而不膩，賣相更美如幅畫，不嗜甜的我都不得不嘆句賞悅目。

精美甜品


抗疫疲勞，偶然來頓高級美食，不但滿足了味蕾，也療癒了抑悶的心境。

 

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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