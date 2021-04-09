【數碼轉型】新華三搶攻PC市場　「從芯到雲」軟硬件融合服務吸客

▲ 紫光股份董事長兼新華三首席執行官于英濤表示，新華三計畫進軍商用電腦市場，藉硬件助企業數碼轉型。（新華三領航者峰會截圖）

在新冠肺炎疫情爆發後，新興的工作模式大大加速雲端應用，企業要在市場中重塑競爭優勢，融合雲與人工智能的技術成箇中關鍵。數碼化解決方案供應商新華三（H3C）今（9日）起舉行一連8日的網上領航者峰會，邀請各界專家學者分享推動數碼轉型的見解。新華三在會上發布了多項數碼解決方案外，另宣布新華三將進軍商用電腦市場，推出新電腦產品。

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紫光股份董事長兼新華三首席執行官于英濤在會上指出，數碼技術已深度嵌入政府服務及各行各業，未來物理世界的所有事均以軟件來實現。新華三在峰會上發布了多項基建產品及數碼解決方案，當中包括：「數字大腦2021」、「紫光雲3.0」及自主研發智能網絡處理器「智擎」等新方案。

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與此同時，于英濤宣布新華三將不僅推出數碼方案，也將會同時全面進軍電腦市場。于表示，去年遙距工作需求大增、數字化普及，新華三不但推出軟件支援，也將藉硬件助企業數碼轉型，盼以「從芯到雲」一站式服務吸客。他又指，目標能將新華三的電腦打入中國市場前三名的位置。

後疫情時代 數碼轉型成企業核心戰略

新華三高級副總裁暨紫光雲與智能事業群執行總裁陳子雲也強調，疫情過後企業要迎難而上，採用雲端及人工智能技術，才能在艱難的環境及市場挑戰下活下來。

陳子雲表示，國際調查機構IDC指出，到2022年全球65%的GDP將由數字化推動；從2020到2023年，數字化轉型的投資將超過6.8億美元（約52億港元）。同時調查機構Gartner的研究也提及，2021年全球企業IT支出總額預計將會達到3.9億美元（約30億港元），比2020年增長6.2%，顯示在後疫情時代，數碼轉型已成為企業核心戰略關鍵一環。

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責任編輯：曾曉汶