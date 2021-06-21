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【新股IPO】康諾亞生物醫藥科技已通過上市聆訊　集資約31億元

新股IPO 11:38 2021/06/21

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康諾亞生物醫藥科技已通過上市聆訊。市場消息指，康諾亞生物計劃集資3億至4億美元（約23.25億至31億港元）。聯席保薦人為摩根士丹利、中金及華泰。

康諾亞生物醫藥科技為一家生物科技公司，擁有超過十種候選藥物處於內部研發階段，其中五種處於臨床階段，其候選藥物分為腫瘤及自體免疫。

截至去年全年，公司尚未從產品銷售中產生任何收入；虧損則按年擴大至8.2億元（人民幣，下同），2019年同期虧損則錄得1.67億元。

公司是次集資所得60%將用於未來三至五年內為核心及主要產品的研發及商業化、15%為其他管線產品的臨床前評估及臨床開發、15%於新生產及研發設施的租賃付款及購買機械及設備、約10%一般企業及營 運資金用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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記者：謝卓榮

生物科技 集資 IPO 港股
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