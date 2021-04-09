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【網絡安全】LinkedIn爆發資訊安全危機　5億用戶資料外洩遭黑客放售

科技 16:44 2021/04/09

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招聘網站LinkedIn於昨（8日）爆發資訊安全危機，約有5億用戶資料外洩，更被放到網上兜售。

近年市民對網絡安全的關注逐漸提升，並注重個人私隱。早前Facebook被揭露全球共有5.3億名用戶資料外洩，惹來大批網民憂慮。據最新外媒消息指，招聘網站LinkedIn於昨（8日）爆發資訊安全危機，約有5億用戶資料外洩，更被黑客放到網上兜售。

＜＜【fb資料外洩】Facebook爆安全危機　如何檢查自己資料有否遭外洩？（附檢查網站）

＜＜【網絡安全】研究人員揭發Android惡意軟件　冒充Netflix程式偷取信用卡資料

Cyber​​News報道指出，近日LinkedIn爆發大規模用戶資料外洩事件。有黑客入侵LinkedIn平台數據庫，從中盜取用戶的帳號名稱、電郵、電話號碼、姓名等大量資料，其後放在網上拍賣出售。有安全情報公司分析師認為，是次洩露的數據影響巨大，因黑客可繞開企業網絡的安全防禦，利用員工個人賬戶來進行攻擊。

其後，LinkedIn官方發表聲明指，證實有用戶資料被非法放售，這些數據包括用戶在平台上公開的個人資料，同時也由大量網站及企業公開的數據資料組成。另外官方也表示，任何非法偷取或濫用用戶數據的行為，均屬違反服務條款，一經發現公司將會對其追究法律責任。

責任編輯：李寶如

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