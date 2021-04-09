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金正恩望以「苦難行軍」克服困難 重提飢荒時期措辭惹揣測

環球社會熱點 23:01 2021/04/09

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北韓領袖金正恩周四（8日）於勞動黨會議上指出，要帶領執政黨進行更艱辛的「苦難行軍」，用字引起關注。分析指，有關措辭是北韓飢荒期用字，或反映北韓出現嚴重經濟危機。

北韓突然退出東京奧運 疑與被制裁有關（第二版） 【下一頁】

金正恩於勞動黨第六次支部書記大會上的閉幕詞中稱，為減輕人民的辛苦，決定要求執政勞動黨各級組織，發動更加艱辛的「苦難行軍」。

金正恩呼籲勞動黨官員要更加積極負責，貫徹北韓在今年初第八次全國大會中發布的5年經濟計劃，強調黨員必須回報人民的忠誠，成為真正的「人民公僕」。

金正恩是次講話的用字引起關注，北韓問題專家茨維高（Colin Zwirko）表示，金正恩談及國家困境及危機絕非罕見，但直接使用「苦難行軍」措辭，是前所未見。

蘇聯解體使北韓失去主要援助，1994至1999年間陷入極度物資短缺，導致多達300萬人死亡，當時北韓官員就是用「苦難行軍」來形容處境。不少外媒認為今次金正恩是承認北韓出現經濟危機。

聯合國指北韓屢違制裁及協定 盜近24億虛擬貨幣開發核武 【下一頁】

新冠肺炎疫情爆發至今，北韓一直嚴密封鎖邊境，使其近乎斷絕與主要貿易伙伴中國的生意往來，加上國際社會的經濟制裁，使北韓經濟陷入停頓。

人權觀察（Human Rights Watch）研究員引述最近一份報告內容指，近兩個月以來幾乎沒有任何食物從中國入口當地，邊境地區有部分人死於飢餓、人民亦缺乏肥皂、牙膏或電池等日常用品。

據悉，北韓鄰近中國邊境城市民眾情況特別惡劣，依賴從中國走私貨物的居民難以維生。此外，作為北韓農村地區主要食糧的玉米，由於受到入口限制影響，玉米價格大幅波動，甚至有時1公斤玉米的價格更超過人民1個月工資。

責任編輯：郭麗明

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