北韓或陷經濟危機 金正恩望以「苦難行軍」克服困難

自聯合國實施經濟制裁後，加上鎖國政策，外間難以知道北韓現時實際情況。北韓領袖金正恩早前更曾表示，北韓正面臨「史無前例」的危機。金正恩周四（8日）於勞動黨第6次支部書記大會上致閉幕詞提出，要帶領執政黨進行更艱辛的「苦難行軍」，並與1990年代北韓全國大饑荒相提並論。外媒估計，或許是金正恩承認北韓出現經濟危機。

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金正恩表於勞動黨支部書記大會致閉幕詞時指，呼籲勞動黨官員要更加積極負責，貫徹北韓新5年經濟計劃。金正恩更罕有承認北韓正面臨迫在眉睫的危機，指為減輕人民的辛苦，決定要求執政勞動黨各級組織，發動更加艱辛的「苦難行軍」，黨員必須回報人民的忠誠，成為真正的「人民公僕」。

金正恩是次講話，把北韓目前處境與1990年代嚴重大饑荒相提並論。1994至1999年間，蘇聯解體使北韓失去主要援助，導致多達300萬人死亡，當時北韓官員就是用「苦難行軍」來形容處境。因而，不少外媒認為今次金正恩是承認北韓出現經濟危機。

北韓問題專家茨維高（Colin Zwirko）表示，金正恩談及國家困境及危機絕非罕見，只是今次用字遣詞比以往強硬及不同，直接提及1990年代嚴重大饑荒時期更是非比尋常。

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自新冠肺炎疫情爆發至今，北韓一直嚴密封鎖邊境，使其近乎斷絕與主要貿易伙伴中國的生意往來，加上針對平壤核計劃所實施的經濟制裁措施，使北韓經濟陷入停頓。據悉，北韓鄰近中國邊境城市民眾情況特別惡劣，依賴從中國走私貨物的居民難以維生。此外，作為北韓農村地區主要食糧的玉米，由於受到入口限制影響，玉米價格大幅波動，甚至有時1公斤玉米的價格更超過人民1個月工資。

人權觀察組織（Human Rights Watch）研究員引述最近一份報告內容，北韓消息人士指近兩個月以來，幾乎沒有任何食物從中國入口當地，邊境地區有部分人死於飢餓、人民亦缺乏肥皂、牙膏或電池等日常用品。

責任編輯：郭麗明