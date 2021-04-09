【網民熱話】大學生猶疑應否棄學位投身ACO　網民：無讀哂個學位，就算比你入到，你永遠都做細

擁有大學畢業證書是踏入香港職場的入場券之餘，更是升職門檻，不過也有不少人提倡即使不入讀大學也可以找到份好工。有一名大學生在Faebook群組發貼文指自己在大學正修讀純學術的「乞食科」，非「三大」（香港大學、香港中文大學、香港科技大學）出身，稱：「成績普通、份人又唔social，望唔到前途」。

這名網民續指，自己日前收到ACO（助理文書主任）的取錄通知，便猶疑應否棄學位投身ACO，「雖然起薪得15.5k，但計過我同屆同學ugrad時我已經跳到17.7k，仲提早搵多2年錢」。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

此帖一出，亦引來不少網民給予意見，有人直言大學證書不單是為求職，對日後在職場上升遷也具有一定影響力，「真心講，有個學位，他日考乜都得，收唔收你另一件事；無讀哂個學位，就算比你入到，你永遠都係做細，到升級時你7成機會係墊人底。」、「唔應該淨係睇兩年後人工幾多, 要睇10年後, 20年後。 有個學位, 無論如何選擇都多啲。」

【室內設計】「暖爸」為增孩子活動空間 500萬買大圍470呎居屋 採新派「Japandi」風格 一設計解決風水直衝問題：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

又有人分析樓主社交能力弱，卻打政府工長遠較難升職，更易比人恰，又指樓主應要有自之知明，「美國唔少科技公司老細quit U通常係天才，嫌棄讀大學阻佢創業發達，但你只係一個普通大學生都唔要沙紙， 哪來的自信？」有網民則回應：「讀完都乞米，不如早點找工作，好過將來攞PhD都揸兜！」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

