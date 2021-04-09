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【網民熱話】大學生猶疑應否棄學位投身ACO　網民：無讀哂個學位，就算比你入到，你永遠都做細

理財智慧 19:02 2021/04/09

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擁有大學畢業證書是踏入香港職場的入場券之餘，更是升職門檻，不過也有不少人提倡即使不入讀大學也可以找到份好工。有一名大學生在Faebook群組發貼文指自己在大學正修讀純學術的「乞食科」，非「三大」（香港大學、香港中文大學、香港科技大學）出身，稱：「成績普通、份人又唔social，望唔到前途」。

這名網民續指，自己日前收到ACO（助理文書主任）的取錄通知，便猶疑應否棄學位投身ACO，「雖然起薪得15.5k，但計過我同屆同學ugrad時我已經跳到17.7k，仲提早搵多2年錢」。

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此帖一出，亦引來不少網民給予意見，有人直言大學證書不單是為求職，對日後在職場上升遷也具有一定影響力，「真心講，有個學位，他日考乜都得，收唔收你另一件事；無讀哂個學位，就算比你入到，你永遠都係做細，到升級時你7成機會係墊人底。」、「唔應該淨係睇兩年後人工幾多, 要睇10年後, 20年後。 有個學位, 無論如何選擇都多啲。」

【室內設計】「暖爸」為增孩子活動空間　500萬買大圍470呎居屋　採新派「Japandi」風格　 一設計解決風水直衝問題：【下一頁

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又有人分析樓主社交能力弱，卻打政府工長遠較難升職，更易比人恰，又指樓主應要有自之知明，「美國唔少科技公司老細quit U通常係天才，嫌棄讀大學阻佢創業發達，但你只係一個普通大學生都唔要沙紙， 哪來的自信？」有網民則回應：「讀完都乞米，不如早點找工作，好過將來攞PhD都揸兜！」

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責任編輯：黎淑雯
 

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