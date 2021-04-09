【股市解構】大摩郭強盛：中國股票持「中性」看法　互聯網及非必需消費品估值仍不算高

摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner ）表示，從去年第二季起對中國股票非常看好，現持「中性」看法，認為中國的信貸周期開始出現收縮。不過，即使去年中國股票表現強勁，他指出估值仍不算高，尤其是互聯網和非必需消費品領域。

余偉文指美國收水或引緊縮恐慌，衝擊新興市場，看【下一頁】

Jonathan Garner又指，今年對新興市場股票保持謹慎，較為看好已發展地區的股市，包括日本、美國及歐洲，其中歸因於經濟增長的差異，當擺脫疫情時，新興市場的疫苗接種及疫情造成的經濟破壞持續時間較美國及英國等國家更長。而美國長債息上升，該行留意到部份主權資產負債表較弱的新與市場出現金融狀況收緊的情況，例如拉丁美洲、東歐、中東、非洲，導致美元走強。

整體而言，大摩在北亞市場之中，首選為日本股市。事實上，大摩稱，前日本首相安倍晉三在位期間，日股跑贏歐洲和新興市場股票累計超過20個百分點。在環球資產配置中，投資者配置日股的權重有所增加，但對後市走勢仍抱有疑問，故仍相對低配日股，並大幅高配美股。

相關文章：【騰訊股價】騰訊大股東Naspers擬折讓最多8.7%沽1.92億股 涉資逾1100億元 大摩早於3月22日已收貨

【Archegos斬倉】大摩在Archegos斬倉事件中避過一劫 全因比高盛更先掟貨

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦