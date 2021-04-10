【科技一周回顧】LG宣布結束智能手機業務　Facebook被踢爆資料外洩危機

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【數據收集】愛爾蘭大學研究揭 Android手機數據收集多iOS 20倍

近來愈來愈多手機用戶關注，智能電話會否侵害用戶私隱。愛爾蘭都柏林聖三一學院（Trinity College Dublin）計算機科學系近日發表一項研究，踢爆手機會平均4分半鐘向Apple或Google傳送一次數據。同時Android手機收集用戶數據量，比iPhone多出20倍。

2.【LG退出】LG退出智能電話市場 一代巨企黯然離場

LG正式宣布，將結束長年虧損的智能手機業務，由7月31日起，停止生產及出售電話，預計將導致短期內收入下跌，但長遠可改善LG財務狀況及管理效率。市場分析指，LG退出電話市場，將令LG今年經營利潤增加1萬億韓元。外電引述消息指，LG曾與越南Vingroup及德國大眾商討出售業務，但無法就交易條款達成一致。

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3.【fb資料外洩】Facebook爆安全危機 如何檢查自己資料有否遭外洩？（附檢查網站）

Facebook（fb）近日爆發資料外洩危機，網絡犯罪情報公司Hudson Rock踢爆在網上發現Facebook 5.33億名用戶的數據資料，當中包括近300萬個香港用戶、3,200萬個美國用戶、1,100萬個英國用戶等。各位Facebook用戶必然相當憂心自己的資料有否外洩，到底又有哪些工具可以檢查自己資料是否遭外洩？

<<【網絡安全】LinkedIn爆發資訊安全危機 5億用戶資料外洩遭黑客放售

4.【供應鏈缺貨荒】傳蘋果受全球零件短缺影響 或需推遲生產MacBook、iPad

自去年底開始，全球已陷入芯片及產品零件短缺問題，並對汽車、電子產品等行業造成嚴重影響。據消息人士指出，由於全球零件持續缺貨，蘋果（Apple）也因而遭殃，導致MacBook、iPad產品的生產或需延遲。《日經亞洲評論》報道指出，由於MacBook缺乏PCB印刷電路板，部分iPad產品也欠缺顯示器及面板零件，因而兩款產品需被迫延遲生產。

責任編輯：李寶如