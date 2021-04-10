  • 22°C
香港時間 : 2021410日 (六) 10:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技一周回顧】LG宣布結束智能手機業務　Facebook被踢爆資料外洩危機

科技 10:00 2021/04/10

分享：

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【數據收集】愛爾蘭大學研究揭　Android手機數據收集多iOS 20倍

近來愈來愈多手機用戶關注，智能電話會否侵害用戶私隱。愛爾蘭都柏林聖三一學院（Trinity College Dublin）計算機科學系近日發表一項研究，踢爆手機會平均4分半鐘向Apple或Google傳送一次數據。同時Android手機收集用戶數據量，比iPhone多出20倍。

2.【LG退出】LG退出智能電話市場 　一代巨企黯然離場

LG正式宣布，將結束長年虧損的智能手機業務，由7月31日起，停止生產及出售電話，預計將導致短期內收入下跌，但長遠可改善LG財務狀況及管理效率。市場分析指，LG退出電話市場，將令LG今年經營利潤增加1萬億韓元。外電引述消息指，LG曾與越南Vingroup及德國大眾商討出售業務，但無法就交易條款達成一致。

<< 【LG退出】LG宣布結束手機業務　將繼續提供軟件系統更新

<<【LG退出】LG智能手機時代結束　外媒評4大失敗原因

3.【fb資料外洩】Facebook爆安全危機　如何檢查自己資料有否遭外洩？（附檢查網站）

Facebook（fb）近日爆發資料外洩危機，網絡犯罪情報公司Hudson Rock踢爆在網上發現Facebook 5.33億名用戶的數據資料，當中包括近300萬個香港用戶、3,200萬個美國用戶、1,100萬個英國用戶等。各位Facebook用戶必然相當憂心自己的資料有否外洩，到底又有哪些工具可以檢查自己資料是否遭外洩？

<<【網絡安全】LinkedIn爆發資訊安全危機　5億用戶資料外洩遭黑客放售

4.【供應鏈缺貨荒】傳蘋果受全球零件短缺影響　或需推遲生產MacBook、iPad

自去年底開始，全球已陷入芯片及產品零件短缺問題，並對汽車、電子產品等行業造成嚴重影響。據消息人士指出，由於全球零件持續缺貨，蘋果（Apple）也因而遭殃，導致MacBook、iPad產品的生產或需延遲。《日經亞洲評論》報道指出，由於MacBook缺乏PCB印刷電路板，部分iPad產品也欠缺顯示器及面板零件，因而兩款產品需被迫延遲生產。

責任編輯：李寶如

相關文章

【蘋果新品】傳蘋果新款Apple TV 將支援4K 120Hz畫質
2021/04/09
【蘋果新品】傳蘋果新款Apple TV 將支援4K 120Hz畫質
【三星新品】三星推升級版SmartTag Plus物品追蹤器　將於4月16日上市
2021/04/09
【三星新品】三星推升級版SmartTag Plus物品追蹤器　將於4月16日上市
【Spotify新功能】Spotify推「Hey Spotify」操控功能　可透過語音搜尋或播放音樂
2021/04/08
【Spotify新功能】Spotify推「Hey Spotify」操控功能　可透過語音搜尋或播放音樂
蘋果更新「Find My」功能　可支援第三方產品尋找遺失裝置
2021/04/08
蘋果更新「Find My」功能　可支援第三方產品尋找遺失裝置
網絡保安 5G 電腦軟件 作業系統 手機Apps 人工智能 智能服務 行業 Facebook Apple

下一篇文章

【每日焦點】LinkedIn5億用戶資料遭黑客盜取　諾基亞推X系列5G平價手機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
Google Play音樂結束服務　如何將歌曲轉至YouTube Music？
Google Play音樂結束服務　如何將歌曲轉至YouTube Music？
【建築數碼化】建築BIM系統結合人工智能技術　提升建築成本效益
【建築數碼化】建築BIM系統結合人工智能技術　提升建築成本效益
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【fb資料外洩】Facebook爆安全危機　如何檢查自己資料有否遭外洩？（附檢查網站）
【fb資料外洩】Facebook爆安全危機　如何檢查自己資料有否遭外洩？（附檢查網站）
【蘋果新品】傳蘋果新款Apple TV 將支援4K 120Hz畫質
【蘋果新品】傳蘋果新款Apple TV 將支援4K 120Hz畫質