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【電視廣播TVB】李寶安傳5月股東會後退休 余詠珊或跟隨4月離職

股市 19:25 2021/04/09

分享：

李寶安傳5月股東會後將會退休。

本地傳媒報道，電視廣播（00511，TVB）副主席、行政總裁李寶安，準備在5月26日股東大會後退休。消息人士指，李寶安年屆65歲，是次為李寶安自己提出的退休安排。無綫電視發言人回應，不會評論任何市場傳聞。

電視廣播全日無升跌，收報8.8元，成交410萬元。

另外有消息指，李寶安愛將、TVB助理總經理（業務發展）余詠珊也會跟隨離開。她未有向傳媒否認消息，另有本地傳媒指，余詠珊已證實4月將會離職。

TVB大股東、華人文化集團創辦人黎瑞剛日前接受訪問時曾表示，過去十年是TVB的「迷失十年」，批評TVB節目老化、製作技術落後、內部山頭林立等，稱對TVB表現「非常不滿意」。

黎瑞剛：或分拆華人文化核心業務香港上市 對TVB表現「非常不滿意」【下一頁】

其後外界傳出董事局要求李寶安提前退休，李寶安回應時斥消息為「假新聞」。報道指，本次李寶安的退休決定，是他自己主動提出。

去年TVB前主席陳國強請辭，李寶安獲晉升為董事局副主席，他同時也是TVB的行政總裁。在此之前，他曾擔任無線董事總經理。在90年代，他也曾出任亞視行政總裁一職。

（第二版新增余詠珊消息）

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編輯：陳健婷

港股 電視廣播（00511） 退休 李寶安 TVB 電視

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