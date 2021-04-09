【筍工推介】HKTV第2輪招募管理層見習生 月薪達2.8萬元

疫情下不少人漸漸習慣網上購物，HKTV日前公佈2020年全年業績，業務增長超過110%，為配合HKTV在電子商貿業務，以及提供技術方案國際業務急速發展，現展開第二輪招聘HKTV Management Trainee，以招募高質素精英加入團隊，並培養成為未來領導人才。

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HKTV Management Trainee月薪達2.8萬元，申請者需為大學畢業生，少於兩年工作經驗，並有意投身香港電子商貿及科技領導品牌。

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獲挑選者會在為期18至24個月的發展計劃中，在各個部門接受培訓，其中1至3個月與高級管理團隊合作。申請日期由即日到4月30日。現只需透過連結http://bit.ly/HKTV-MT2021-batch2即可提交申請。

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責任編輯：陳楚琨