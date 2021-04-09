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【筍工推介】HKTV第2輪招募管理層見習生 月薪達2.8萬元

理財智慧 16:45 2021/04/09

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疫情下不少人漸漸習慣網上購物，HKTV日前公佈2020年全年業績，業務增長超過110%，為配合HKTV在電子商貿業務，以及提供技術方案國際業務急速發展，現展開第二輪招聘HKTV Management Trainee，以招募高質素精英加入團隊，並培養成為未來領導人才。

【職場熱話】公司總有同事經常遲到　網民盤點遲到人士的4大共通點　大嘆：準時真係咁難？【下一頁

    點擊圖片放大
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HKTV Management Trainee月薪達2.8萬元，申請者需為大學畢業生，少於兩年工作經驗，並有意投身香港電子商貿及科技領導品牌。

【HKTV Mall】香港電視傳下月起 推出全天候24小時送遞服務 主打外賣及生活雜貨【下一頁

獲挑選者會在為期18至24個月的發展計劃中，在各個部門接受培訓，其中1至3個月與高級管理團隊合作。申請日期由即日到4月30日。現只需透過連結http://bit.ly/HKTV-MT2021-batch2即可提交申請。

 

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責任編輯：陳楚琨

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