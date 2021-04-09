北愛保皇派示威暴力升級 警出水炮車驅散

北愛爾蘭議題一直困擾英國，在脫歐過程中經歷多次談判，仍未能取得理想解決方法。據傳英國在脫歐後，打算把北愛爾蘭留在歐盟單一市場內，引起北愛境內保皇分子不滿，連續多日舉行示威。示威者持續升級暴力行為，英國警方在周四（8日）出動水炮車驅散人群。

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自上月尾起，保皇派不滿英國有意推行「愛爾蘭海峽邊境」（Irish Sea border）政策，繼而發起連日示威抗議。多為年青人的示威者行動不斷升級，向警方及警車不斷投擲磚塊﹑煙花甚至汽油彈。但衝突隨著保皇派遭遇共和派，暴力程度再次升級，更一度點燃一架巴士。

警方為控制示威者，屢次警告無效後，最終派出水炮車驅散示威群眾。今次亦是英國警方6年來，首度在北愛爾蘭使用水炮車。連日來的示威釀成多人受傷，包括55名警員。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）已與北愛首席部長馬丁（Micheál Martin）通電，促請盡快減緩示威衝突。美國白宮亦促請北愛各界保持克制，對暴力事件表示關心。

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根據英國及歐盟在去年12月達成的協議，英國脫歐後為免出現「硬邊界」（hard border），在北愛與愛爾蘭之間設立邊境關卡，而打算實行「愛爾蘭海峽邊境」措施，把北愛爾蘭留在歐盟市場，而英倫本島則完全脫歐。保皇派認為，此舉損害貿易，亦威脅北愛爾蘭民眾在英國的地位。

責任編輯：吳漢培