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物管板塊集體受挫　分析師料業績後升浪結束、二三線低估值物管股受青睞

股市 16:27 2021/04/09

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物管股今日集體急挫，碧桂園服務 （06098） 收跌7.2%；世茂服務 （00873） 跌7%；雅生活服務 （03319） 跌5.9%；新城悅服務 （01755） 及永升生活服務 （01995） 跌3.5%及4%。分析師認為，物管板塊業績後的估值修復升浪已完結，資金由龍頭流向二、三線低估值物管公司。

中泰國際分析師顏招駿表示，自去年業績公布後，整體物管板塊的估值修復已差不多完結，累積一定升幅後，不少物管股市盈率已去到近年高位，投資者選擇獲利，轉倉至低估值行業為正常行為。

他指，留意到二、三線物管公司的跌幅較輕微，例如新城悅服務已見獲南下資金吸納，至於碧桂園服務、中海物業、世茂服務等前期累積升幅多的公司，表現反而較差，認為資金正局部流向二、三線低估值（2021年預測市盈率約25至26倍）的物管公司。

摩通：次季沒重大催化劑

摩根大通發表研究報告指，考慮次季沒有重大催化劑，料行業短期走疲，對板塊持審慎看法。但是，該行對行業中期看法仍正面，受惠基本面穩固、具強勁增長（2020至2023年盈利年均複合增長料43%）及政策利好。在潛在鎖定利潤後，該行料次季行業將區間波動，在6月底或迎來升浪，源於投資者或提前部署中期業績。

該行下調三家公司評級至中性，包括融創服務 （01516） 、建業新生活 （09983） 及雅生活服務；另降三家物管股評級至減持，包括綠城服務 （02869） 、中海物業 （02669） ，指市場或對管理層最新指引過度樂觀，該兩公司增長料跑輸同業。

相關文章：【物管黑馬】新城悅服務再創新高　券商看好外拓實力+增值服務前景

記者：區嘉俊

港股 中海物業（02669） 建業新生活（09983） 永升生活服務（01995） 新城悅服務（01755） 雅生活服務（03319） 碧桂園服務（06098） 融創服務（01516） 物業管理股

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