【人民幣】專家撑人幣升浪未升 最牛看6.3

▲ 市料人民幣第二季仍處弱勢，不少大行已下調目標價。

美元滙價自2月起擺脫弱勢，今年首季更反彈3%，累人民幣等非美貨幣欲升乏力，市料憧憬美國加稅加息，對美滙指數續有刺激，偷步再炒美元，而中美資行的專家，最近亦爭相下調對人民幣的預測，但ING暫仍維持在岸價兌美元年底6.3的目標價，暫為市場最牛預估。

花旗銀行投資策略及財富策劃部主管黄栢寧今天（4月9日）回應本報查詢指，就聯儲局公開議息紀錄及主席鮑威爾的最新講話，料美滙指數3個月目標價為92.5，6至12個月目標為93.83。

黃栢寧補充，鮑威爾言論及議息會議紀錄均暗示，仍然樂見通脹回升，並繼續承諾寬鬆貨幣政策。該行維持預測今年第四季有機會開始減少買債，最快或於明年底加息。此外，人民幣3個月目標價為6.45，6至12個月目標價為6.35。

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花旗原本預期人民幣年底見6.3，現微削至6.35。同樣，新近調低人民幣年底預估另有中資行，招商永隆司庫蕭啟洪原本料為6.3，現改為約6.5至6.55。

蕭啟洪表示，年內人民幣高低位介乎6.4至6.7，且料3大主因推升美元，包括︰（1）美國經濟復甦較預期快，疫苗推進有助經濟呈顯著反彈；（2）聯儲局容忍通脹及美債息上升；（3）拜登新政若能落實加稅，利好美元，難免間接累人民幣一改年初的升勢，現已轉貶。

信銀國際經濟師李業勤亦不約而同說，美國經濟復甦步伐加快，料美滙指數或高見95，人民幣年內上落區間在6.45至6.7，年底見6.6。大新 （02356） 經濟師温嘉煒亦料，人民幣在6.3至6.7上落，走向視乎美息及中美關係等。

專家牛熊對決 年底目標6.3至7

比拼投資銀行對人民幣的最新預期，仍牛熊對決，由6.3至7算。如以現滙約6.54，仍有5行料年尾目標看升，大好友是ING大中華首席經濟師彭藹嬈，她今午回應查詢，重申6.3年底目標，較即期約有3%的潛在升幅。

惟專家提醒，短期利淡人民幣的消息較多，如內地今天公布通脹恢復正數，結束兩個月通縮，收水疑慮重燃。且受美債息扯升，中美息差縮窄，外電指，由去年的250基點縮窄至約170基點，3月份境外資金首度減持國債，終止兩年的淨買入。

然而，分析又料，10月底當富時指數正式納國債入主流指數，料初期吸資逾200億元人民幣，相信對滙價有支持。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源