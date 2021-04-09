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【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事

股樓投資 18:35 2021/04/09

分享：

到底本港樓市何時下跌？何時出現「沙士價」筍盤？近日有網民在討論區開帖，指一名35歲下屬有信心本港樓價十年內一定跌，樓主聽到立即噴水，以下屬$20000月入、與父母同住和和沒有儲錢的習慣，數年後有甚麼銀行肯按揭給他？

按圖了解更多，樓主下屬分享經歷：

 

    點擊圖片放大
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【樓市熱話】老婆預感未來兩年樓價不會跌 打算動用所有儲蓄買樓 老公有2大憂慮　網民：若移民就不要買   【下一頁

此帖文一出，不少網民指樓主下屬想法很天真，「升完再下跌少少，10年後都是買不起。」、「沒儲錢習慣，樓價下跌8成都買不到。」、「35歲月入$20000, 不建議他買樓，與父母同住只養自己才剛剛收支平衡。」、「只有等多10年啦！」、「十年前也有人這樣説，結果樓價整體又貴了一、兩倍。」、「雖然機會很渺茫，又不是完全0%機會。人有夢想是一件好事，支持繼續等待。」

 

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責任編輯：陳頌潔

銀行 儲蓄 樓價

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