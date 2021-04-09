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【大行報告】中信証券睇好呢隻新經濟股可升一倍　今日股價一度急升逾13%

股樓投資 16:29 2021/04/09

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中信証券發表報告表示，重申對心動公司(02400)「買入」評級及目標價113元，本周二(6日)公司宣布完成了對後端雲服務解決方案提供商Lean Cloud的收購，該行認為本次收購有望推進TapTap平台ToB業務開發者服務的發展，賦能更多的遊戲開發者，TapTap平台在遊戲產業地位有望持續提升。心動股價今日最多升逾13%，收市仍升近9%。

該行指，心動公司引入嗶哩嗶哩(09626) (美：BILI)作為股東，估計未來有望開展深入合作。心動公司自研遊戲有望在2021年底至2022年收獲成果，遊戲業務有望重回增長；TapTap產品形態上持續迭代，內容社區建設不斷推進，泛遊戲化內容平台加速發展，用戶規模有望持續增長。

中信証券指，LeanCloud為移動應用開發者提供後端雲服務(BaaS)，其中遊戲解決方案功能強大，賦能廣大遊戲開發，本次收購後TapTap開發者服務與LeanCloud業務有望實現順利整合。該行維持心動公司2021年每股虧損0.2元人民幣預測，維持2022年每股盈利預測為零，估計2023年每股盈利預測為0.2元人民幣。

大行對心動公司評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

心動公司（02400） 港股

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