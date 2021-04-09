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【債務違約】內地企業首季違約金額1178億元創新高　內房企業成重災區

宏觀解讀 16:13 2021/04/09

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彭博報道，內地企業今年首季境內及境外的違約金額達151億美元（約1177.8億港元），創2014年彭博統計以來的季度新高，當中房地產商佔比達27%居首。季內，內地企業境內債違約金額高達114億美元（747.5億元人民幣）， 按年升逾一倍；境外債的違約金額高達升近兩倍，達37億美元。

興業證券近日發表報告指出，料今年內地當局會容許更多企業違約，特別是能源國有企業及此前舉債過度、債務壓力較大的房企。根據彭博數據，首季房地產債違約規模佔比激增主要因為華夏幸福和天津市國資委旗下的地方國企——天津房地產集團違約導致，其中華夏幸福違約債券規模約157億元人民幣。從行業來看，緊隨房地產之後，電子和航空亦是違約重災區。

分地區來看，海南航空控股等未能償付多只人民幣債券本息，拖累海南省以近230億元的違約規模錄得各省市之最，北京位居次席，主要受紫光集團的持續債務逾期推動，天津排名第三。

彭博上個月對18家來自銀行、券商和基金等金融機構的債券交易員和分析師進行的調查顯示，三分二受訪者認為政府去槓桿和降低金融系統風險而做出的新努力，以增加今年城投發行人的再融資的壓力，但僅2位受訪者認為今年城投公募債會出現違約。

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編輯：吳敏芳

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