【港元定存】中銀滙豐鬥減港元存息 中資行逆市突擊

▲ 中銀香港與滙豐鬥減港元定存息，目前3個月年息僅得0.1厘。

4月開局，本周僅得3個交易天，但竟有多達5間大小銀行調整港元定期存款息率，最矚目的是中銀香港 （02388） 今天（4月9日）減息，這是繼滙豐昨天（8日）下調短中長息0.05厘以來，第二間發鈔行於次季降息。

中銀與滙豐齊全面削息0.05厘，現時兩大發鈔行的3個月新息率，僅險守0.1厘；半年及1年齊報0.15厘。同樣，招商永隆及華僑永亨亦減息；相反僅南商玩突擊，逆市獨加長息。專家預計，龍頭大行帶頭減息，料中小行的搶存戰稍收斂，僅個別同業料因應本身的生意情況而推出優惠。

中資行重推3個月3厘高息【下一頁】

此外，另有兩行於本周出招，富邦搶1個月短存，新推0.5厘快閃優惠；工銀亞洲則延長破頂息3厘至6月底。

專家又指，龍頭銀行於第二季率先降息，凸顯大行資金充裕，反觀中小行早作備戰，畢竟港滙已轉弱，曾跌至一年低位，難免令中小業界轉趨審慎，遂先儲足彈藥作攻防戰。

甫踏入第二季，雖然多達5行調息，惟未見再有超高破頂息，故高息榜鲜有執位。先說半年期，富融、大眾財務及南商，齊以0.7厘問鼎三冠王。至於1年期，南商微加0.05厘、至0.7厘，跟富融齊膺雙冠王。

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至於3個月短存，基於工銀亞洲剛延3厘息至6月底，續稱霸。可是，信銀國際把1.2厘下架，遂令富邦的1厘升级至亞軍，富融以0.7厘重返三甲。

順帶一提，騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融，亦在短中長息的高息榜穩佔一席位。

而總覽自3月以來的定期存款市況，包括恒生 （00011） 、中銀香港、渣打、滙豐及工銀亞洲等大行已輪流鬥劈息；及至4月開局，一哥再出手。

單以大行比拼，正因龍頭行已先後一減再減，目前3個月年息的最新形勢，恒生跟渣打齊報0.15厘，不及另一中資大行工銀亞洲的0.4厘，滙豐及中銀僅險守0.1厘關。而工銀亞洲針對手機開戶的指定理財新客，相同短存另設1.8厘及3厘之選。

至於半年期，工銀也以0.5厘跑贏渣打的0.27厘；而恒生為0.2厘，滙豐及中銀只得0.15厘。1年期亦以工銀的0.5厘，在大行中躋身高息王。渣打的0.22厘，在發鈔行中亦居首，險勝恒生的0.2厘，更拋離中銀及滙豐的0.15厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源