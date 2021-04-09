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【火速成交】南浪海灣放盤翌日即沽　上車客睇中即撲入市

股樓投資 17:17 2021/04/09

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踏入第二季，樓市氣氛持續向上，不少買家顧慮愈遲買樓愈貴，入市決定亦見爽快。市場本周再錄多宗快速成交，各區皆有業主放盤不足一周即獲承接。最近屯門區錄得火速成交，業主放售一天即沽出單位。

中原地產屯門市中心分行資深分區營業經理陳智生表示，南浪海灣1座中層B室於近日成交，實用面積560平方呎，兩房連儲物房間隔，叫價710萬元，翌日速以680萬元沽出，實用呎價12,143元。

【延伸閱讀】【異動股】友邦業務擴展至四川 大摩料有望進一步滲透內地市場 升目標價近五成至130元【下一頁

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陳智生續指，買家為上車客，本身與家人居於同屋苑，睇樓後迅速拍板入市，以市價購入心水盤。他解釋，買家加速入市，皆因交投氣氛暢旺，貼市價盤源漸缺，促使買家緊貼市價買樓。

據了解，原業主於2010年以216.8萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利463.2萬元，升值2.1倍。

【極速成交】長假期元朗區交投旺　即晚放盤即晚沽　Yoho Town三房套1,040萬易手【下一頁

市區盤方面，中原地產林溢斌表示，本月交投暢旺的東涌區已錄約30宗成交，其中東堤灣畔5座中層F室放盤一星期即獲上車客青睞接洽。上址實用面積607平方呎，兩房間隔，買家對單位內櫳及山海景色感興趣，售價800萬元，價格相宜。與業主議價後獲微10萬，以790萬元成交，實用呎價13,015元。

據了解，原業主於2016年底以590萬元買入單位，自住約4年沽出，帳面獲利200萬元，物業升值34%。

 

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撰文 : 謝昕蕎

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