  • 27°C
香港時間 : 2021413日 (二) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滴滴上市】滴滴已在美遞交上市申請 第三季度上市確定性高

新股IPO 11:36 2021/04/13

分享：

【滴滴上市】滴滴傳委任高盛、摩根士丹利安排赴美IPO 最快7月上市

 

內媒報道，中國網約車巨頭滴滴出行已於4月9日在美國秘密遞交上市申請。報道引述一位接近此次IPO人士說，滴滴第三季度上市的確定性很高，但最終取決仍在大股東，即軟銀集團。早前外電報道，滴滴已經委託高盛、摩根士丹利牽頭安排上市，上市時間最快為7月。目前其投資者還包括阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700）

上月路透社曾經報道，滴滴上市的目標估值為至少1000億美元（約7800億港元），若其出售10%股份，將可籌集約100億美元（約780億港元），令其成為阿里巴巴之後，美股最大型中概股IPO。

滴滴出行再傳上市　內媒：滴滴轉赴美國、估值高達7750億元【下一頁】

報道指，由於美國收緊對中概股的審計要求，以及中美緊張關係升溫，滴滴去年曾經考慮在香港上市。不過滴滴後來放棄該計劃，而選擇紐約作為上市地，因為憂慮香港IPO可能引致更多關於業務的監管審查，包括使用沒有牌照的車輛及兼職司機等問題。

此外，滴滴選擇赴美也因為Uber（美：UBER）、Lyft（美：LYFT）等同業在美國掛牌，以及美股有更深的資本池。

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【滴滴造車】滴滴出行傳加入造車戰局　從各大車廠挖角

【自動駕駛】滴滴自動駕駛據報尋求融資最多39億元 估值達468億元

編輯：陳健婷

 

美股 中國概念股 IPO 滴滴出行 Uber

上一篇文章

【防疫措施】內地居民下月「來港易」抵港毋須檢疫　珠寶零售股急漲、堡獅龍大漲18%

下一篇文章

中概股回歸　構築人民幣核心資產池
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【順豐盈警】王衛：順豐堅決不碰商流社區團購、第二季一定賺　A股曾連續兩日跌停
【順豐盈警】王衛：順豐堅決不碰商流社區團購、第二季一定賺　A股曾連續兩日跌停
【滙豐HSBC】華為孟晚舟入稟香港索滙豐文件案　滙豐：與華為、孟晚舟已達成協議（第二版）
【滙豐HSBC】華為孟晚舟入稟香港索滙豐文件案　滙豐：與華為、孟晚舟已達成協議（第二版）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶再搬9%大貨來港　貨值逾4000億元　啟動新一輪沽貨？
【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶再搬9%大貨來港　貨值逾4000億元　啟動新一輪沽貨？
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌