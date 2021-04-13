【滴滴上市】滴滴已在美遞交上市申請 第三季度上市確定性高

▲ 【滴滴上市】滴滴傳委任高盛、摩根士丹利安排赴美IPO 最快7月上市

內媒報道，中國網約車巨頭滴滴出行已於4月9日在美國秘密遞交上市申請。報道引述一位接近此次IPO人士說，滴滴第三季度上市的確定性很高，但最終取決仍在大股東，即軟銀集團。早前外電報道，滴滴已經委託高盛、摩根士丹利牽頭安排上市，上市時間最快為7月。目前其投資者還包括阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） 。

上月路透社曾經報道，滴滴上市的目標估值為至少1000億美元（約7800億港元），若其出售10%股份，將可籌集約100億美元（約780億港元），令其成為阿里巴巴之後，美股最大型中概股IPO。

滴滴出行再傳上市 內媒：滴滴轉赴美國、估值高達7750億元【下一頁】

報道指，由於美國收緊對中概股的審計要求，以及中美緊張關係升溫，滴滴去年曾經考慮在香港上市。不過滴滴後來放棄該計劃，而選擇紐約作為上市地，因為憂慮香港IPO可能引致更多關於業務的監管審查，包括使用沒有牌照的車輛及兼職司機等問題。

此外，滴滴選擇赴美也因為Uber（美：UBER）、Lyft（美：LYFT）等同業在美國掛牌，以及美股有更深的資本池。

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編輯：陳健婷