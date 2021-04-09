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【滴滴上市】滴滴傳委任高盛、摩根士丹利安排赴美IPO 最快7月上市

新股IPO 16:03 2021/04/09

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【滴滴上市】滴滴傳委任高盛、摩根士丹利安排赴美IPO 最快7月上市

外電報道，中國網約車巨頭滴滴出行已經委託高盛、摩根士丹利牽頭安排上市，滴滴計劃本月在美國秘密遞交上市申請。知情人士指，滴滴尋求最快7月上市，目前其投資者包括軟銀、阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700）

上月路透社曾經報道，滴滴上市的目標估值為至少1000億美元（約7800億港元），若其出售10%股份，將可籌集約100億美元（約780億港元），令其成為阿里巴巴之後，美股最大型中概股IPO。

滴滴出行再傳上市　內媒：滴滴轉赴美國、估值高達7750億元【下一頁】

報道指，由於美國收緊對中概股的審計要求，以及中美緊張關係升溫，滴滴去年曾經考慮在香港上市。不過滴滴後來放棄該計劃，而選擇紐約作為上市地，因為憂慮香港IPO可能引致更多關於業務的監管審查，包括使用沒有牌照的車輛及兼職司機等問題。

此外，滴滴選擇赴美也因為Uber（美：UBER）、Lyft（美：LYFT）等同業在美國掛牌，以及美股有更深的資本池。

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編輯：陳健婷

 

美股 中國概念股 IPO 滴滴出行 Uber

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